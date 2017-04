¡Adiós Vaquero!

Estados Unidos

Tony Romo se retirará de la NFL y reemplazará a otro exquarterback, Phil Simms, en la cabina de transmisión del canal CBS tras decidir que no jugará con ningún otro equipo que no sean los Cowboys de Dallas.

Romo, que tendrá como compañero de transmisiones a Jim Nantz, contempló ofertas de varias cadenas de televisión, además de la posibilidad de jugar con otro equipo tras perder la titularidad en Dallas la temporada pasada, dijo una persona el martes a The Associated Press. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque Romo no ha divulgado sus planes. Una vocera de CBS no contestó de inmediato a un mensaje pidiendo un comentario al respecto.

La partida de Romo de Dallas era el desenlace más probable desde noviembre, cuando regresó al equipo tras perderse las 10 primeras semanas de la temporada por una lesión de la espalda. El quarterback aceptó entonces que el puesto pertenecía al novato Dak Prescott, quien ayudó al equipo a clasificarse a los playoffs.

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo a Romo antes de que empezara el período de agencia libre que el equipo lo daría de baja para que pudiese firmar con otro equipo. Sin embargo, Dallas decidió de última hora que buscaría la posibilidad de canjearlo.

Esa decisión brindó más tiempo a Romo para contemplar el retiro, y esa posibilidad pareció ganar terreno cuando jugó en un torneo de golf la semana pasada. El quarterback, que cumple 37 años este mes, había dejado de jugar golf debido a varias lesiones de la espalda, incluyendo dos cirugías en menos de un año.

Romo tenía contrato hasta 2019, con un salario de 14 millones esta temporada.

Romo encabeza la lista histórica de los Cowboys con 34.183 yardas y 248 touchdowns, pero nunca pudo rendir a ese mismo nivel en los playoffs, y se retira sin el título de Super Bowl que tienen otras leyendas de Dallas como Roger Staubach y Troy Aikman. Tuvo marca de 78-49 como titular, pero ganó apenas dos de sus seis partidos en la postemporada.

Ahora, Romo sigue los pasos de Aikman en la televisión. Aikman ha sido analista de Fox desde 2002.

El más reciente triunfo de Romo en la postemporada, en la ronda de wild card ante Detroit, fue en la última campaña en que Romo fue el titular a tiempo completo, en 2014. La temporada siguiente, se perdió 12 partidos por dos fracturas de la clavícula izquierda.

En la pretemporada pasada, Romo se fracturó un hueso de la espalda en un partido contra Seattle, lo que abrió la puerta a Prescott. El novato perdió su primer partido de la temporada regular, pero después hiló 11 triunfos.