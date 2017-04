Asuntos Públicos – Nuevo choque: gobernador-congreso

Eduardo Coronel Chiu

Nuevo choque: gobernador-congreso

El equilibrio entre poderes Ejecutivo y Legislativo del estado volvió a romperse.

El gobernador Miguel Ángel Yunes desafía de nuevo al Congreso local, donde no tiene mayoría, incumpliendo un mandato legal en materia de financiamiento y gasto público. ¡Y pónganle como quieran!

Aunque ya se había difundido un raquítico y poco viable programa de ajuste mínimo al paquete financiero, el que presentó la semana pasada la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, a los diputados de la Comisión de Hacienda del estado, la arrogante comunicación oficial del gobernador salió peor.

El comunicado del gobernador Yunes al que le dio entrada ayer la Diputación Permanente es una abierta ruptura al orden constitucional de la división de poderes.

Sin ninguna negociación ni búsqueda de consensos, ya se sabe que a Yunes le desagrada tener que compartir facultades, aborrece la división de poderes, el contrapeso y la representación plural.

Como si no existiera la obligación derivada del decreto que aprobó el programa fiscal para 2017, condicionado a que en un plazo de 90 días el gobernador remitiera al Congreso del Estado un plan de ajustes para enfrentar el déficit presupuestal, calculado en 22 mil millones de pesos, Yunes simplemente les advierte a los diputados que sólo les notificará de las modificaciones que realice al gasto.

Argumenta que la reestructura de la deuda le tomará cerca de 6 meses y hasta entonces podrá cuantificar la disminución en las retenciones de participaciones –que Tula estima entre 400 y 700 millones este año, más había en la caja fuerte de Carlos Agarra. Mientras tanto, Yo Yunes decreta a sus habitantes: sabed que “aplicará la Ley de Ingresos y el decreto aprobado”, pero ignorando el compromiso de los transitorios que le obligan a presentar el plan de de ajuste. Esta actitud unilateral y displicente de las facultades del Congreso no gustó a muchos diputados (sólo los del PAN lo aclaman sin chistar).

Respondones

Pero la facultad de fijar el gasto público es competencia constitucional del Congreso del Estado y no del gobernador, así que la disputa que empieza podría escalar incluso al plano judicial, hacia una eventual controversia constitucional entre poderes dirimida en en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que el gobernador Yunes no tiene la mayoría en el Congreso.

Ayer le brincaron, entre otros, los diputados del grupo legislativo de Morena, la segunda más numerosa, y más consistente como oposición. En conferencia de prensa el coordinador Amado Cruz expuso las violaciones legales del gobierno de Yunes, a quien acusa de pretender instaurar en Veracruz un estado de excepción constitucional en materia financiera; detalló el incumplimiento legal en que incurre el gobernador al omitir el plan de ajustes, además de exhibir en un repaso el chambón proyecto de doña Tula, la secretaria de Finanzas.

Diputados de otras bancadas, como el PRI, Nicolás Callejas, del grupo independiente, Fernando Kuri, y del PRD, Sergio Rodríguez, también se manifestaron en desacuerdo con la ausencia de plan de ajuste del gobernador, y adelantaron que podían proceder a realizar los ajustes desde el Congreso.

La Comisión de Hacienda

No es remoto que el Congreso revire la jugada al gobernador Yunes. La primera instancia para armar un ajuste al presupuesto sería la Comisión de Hacienda del Estado a la que se turnó la “cartita de Yunes”, misma que entrevistó la semana pasada a la secretaria de Finanzas, en su sondeo de ajuste retractado.

Al menos se ven ahora en esa dirección dos de sus integrantes, la diputada Daniela Griego del partido Morena, es vocal; y el presidente Sergio Rodríguez, del PRD, quien ya no se ve alineado en el bloque de los incondicionales de Yunes, y se queja entre líneas de que por su postura lo quieren acalambrar reviviendo en la Fiscalía, el brazo armado de la cacería, una denuncia por un robo de auto, que dice Sergio tiene móvil político, se lo armaron en el periodo de Duarte. Pero ahora le dan curso. El caso es que Sergio clama que ahora la pelota está en la cancha de los diputados –es decir, en su terrero– y que la lanzaría. El tercer integrante de esa comisión nada de muertito, no hace olas, en todo caso está para ser vil y entregarse a lo que le pidan para protegerse, es Juan Manuel del Castillo (del Cas-pillo), uno de los cercanos Duarpillos que gozan de fuero. Pero no importaría su posición sumisa. Con dos votos sale el dictamen.

Secuela… continuará

El siguiente paso sería llevar al pleno de diputados un dictamen de ajuste al presupuesto. Falta ver si hay acuerdos de los grupos de oposición, o si les van a bajar el cal-chong a los del PRI desde el poder central, donde están aliados con Yunes. Ya se verá cuál es el desenlace. Por lo pronto Yunes, el absolutista, les demostró a los diputados su desprecio por la división de poderes.

No faltó la ironía en su cartita. Todavía les mandó un exhorto para que realicen acciones de control y ajuste presupuestal: hágase justicia y la austeridad… en el terreno de mi compadre (no en el mío).

Sartori

Murió ayer a los 92 años el célebre politólogo italiano Giovani Sartori. Su larga vida tuvo correspondencia con una vasta y apreciada obra intelectual en el campo de la ciencia política, de la que fue uno de los formadores desde la segunda mitad del siglo XX. Destacan sus investigaciones sobre la teoría de la democracia, los sistemas electorales y partidos políticos, las formas de gobierno con un enfoque comparativo y las modalidades contemporáneas de control político a través de los medios de comunicación, en particular con las imágenes, la manipulación del homo videns. El sistema de gobierno mexicano, el presidencialismo, no le fue ajeno. Lo aborda en una de sus obras, “Ingeniería constitucional comparada”, en donde propone su teoría de los dos motores, un diseño con elementos de parlamentarismo y presidencialismo, un presidencialismo alterno o semipresidencialismo, según la composición de las votaciones y la posibilidad de gobernar. De esa fuente proceden las propuestas de gobierno de gabinete y de coalición.