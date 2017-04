“Caricatura grotesca” redistribución del presupuesto: Morena

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Como una “caricatura grotesca” calificó el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica la propuesta de redistribución del presupuesto del Estado, violando lo establecido en la Constitución local al pretender distribuir el presupuesto a su gusto.

En conferencia de prensa indicó que “el gobernador del estado pretende instaurar en Veracruz un estado de excepción Constitucional en materia financiera, es una caricatura grotesca, de la responsabilidad de conducir las finanzas en la entidad”.

Indicó que el pasado 30 de marzo, el mandatario estatal envió un oficio donde informa al Congreso que aplicará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, aprobado el 30 de diciembre.

“De esta forma el mandatario se desentiende de las modificaciones a que lo obligaba el Artículo Quinto transitorio del Decreto de Presupuesto 2017, que lo obliga a presentar al Congreso una propuesta de ajustes”, señaló.

Amado Malpica indicó que “es inaceptable que solo con un Power Point se pretenda llevar a cabo una modificación presupuestal, en donde no se da cuenta de los objetivos que se ajustan, de las metas y de los indicadores que se modifican y sobre todo que no dará cuenta de los recursos asignados.

“Un presupuesto no es una bolsa de dinero que se puede ejercer como cada gobernador pretenda; el gobernador se desapega de los establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 72 de la Constitución veracruzana”, añadió.

En este sentido dijo que Morena se pronuncia “porque el gobernador cumpla y respete el estado de derecho vigente.

Cuestionan acciones de Manterola Sainz

El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica dijo que solicitarán a la presidencia de la mesa directiva con que atribuciones envió un oficio a las dependencias y organismos autónomos para que hicieran una disminución de su presupuesto.

Agregó que “evidentemente refleja que no se tiene conocimiento de una cuestión institucional en el Congreso y por ello es que debe preguntársele, en base a que atribuciones realiza esto, ya que no hay acuerdos de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ni de la Comisión de Hacienda”.