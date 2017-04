Dale Dale – Diputada panista negocia votos por anticipado

Diputada panista negocia votos por anticipado

Todos andan desatados, los panistas intentando demostrar que también saben comprar las elecciones, abusar del poder y utilizar los recursos públicos en beneficio de sus candidatos. Hace unos días el secretario de SIOP, Julen Rementería, uso un helicóptero oficial para reunirse con candidatos panistas.

Ahora la que dio la nota mapachera fue la diputada local emanada por el PAN, Josefina Gamboa, quien muy quitada de la pena fue a repartir despensas al Auditorio Benito Juárez, en Veracruz, con todo y logotipo del Gobierno del Estado y su mueca de sonrisa incluida, gesto que no le ayudaba, porque le brotaba la mala cara con mucha frecuencia, eso sí, con sus extensiones de pelo ya muy estropeadas y su guarura junto, al cual mandó a reprender a quien le tomaba fotos y video, como si no estuviera repartiendo artículos comprados con recursos públicos.

Pero el colmo fue el boletín que enviaron después, queriendo como corregir el error, diciendo que la diputada local Gamboa sólo acudió para vigilar que se entregaran de forma adecuada los apoyos a invitación de la Sedesol, pero si son del mismo partido los del Gobierno del Estado y ella, que era lo que iba a vigilar, tal vez quería ver si se lograba colar, pues con eso que la funcionaria consentida es la secretaria de Desarrollo social, Indira Rosales, querrá ver si a ella la meten de candidata en lo que venga, se ve que trae hambre atrasada y tanto que criticaba a los burócratas, antes de convertirse en una.

Reparto oscuro de Morena de candidaturas edilicias

Morena tampoco anda muy ordenada, no hubo convocatoria ni invitación pública, los directivos del partido lo hicieron a escondidas, por debajo del agua seleccionaron a sus candidatos que integrarán sus planillas para los ayuntamientos veracruzanos que se elegirán el próximo 4 de junio, los palomearon en lo oscurito y a puerta cerrada. Nada de un sorteo público y transparente como lo prometió el líder del partido, Andrés Manuel López Obrador. Así que a ver quién cree eso de no engañar a la gente, que tanto se repite en la propaganda de Morena.

El PRI no encuentra candidatos, el Verde menos

A diferencia de las elecciones anteriores, cuando el PRI mandaba en el estado, entonces las candidaturas del partido tricolor eran premios, recompensas políticas que se cotizaban muy caras, se conoció de dirigentes estatales que ponían precio y vendían las candidaturas a alcaldes y regidores. Qué tiempos aquellos, ahora el presidente estatal, Renato Alarcón, no encuentra buenos candidatos para la mayoría de los ayuntamientos, ¿qué decimos buenos candidatos?, ni siquiera candidatos, punto. Sólo las candidaturas a regidurías en las primeras posiciones y supuestamente aseguradas para quedar se cotizan.

Ni siquiera con la alianza del Partido Verde de los Herrera aumenta el interés, al contrario, el Verde está muy chamuscado y no se le ve que aporte algo, más bien funcionará como lastre, con el agravante que el que opera las candidaturas del Verde es el transa de Francisco Garrido, ex diputado local por el Ave, de donde desertó y fue el más servil de los diputados de Javier Duarte a cambio de bonos millonarios, pero lo buscaron los Herrera, para que les organizara las planillas y ha de estar cobrando a los incautos que crean que van a lograr un cargo edilicio.

La única medicina que puede curar a Flavino es “amparo…sil”

Al ex gobernador interino más breve de la historia, Flavino Ríos, ya andaban queriéndolo sacar del Hospital Ángeles para que regrese a Pacho Viejo, en donde no hay camas sin chinches ni aire acondicionado, mucho menos una ventana panorámica desde donde se pueda ver su casota de Residencial del Lago, ya que este fraccionamiento esta junto al lujoso hospital en donde se le internó para atenderlo del fuerte dolor que le produjo que lo encarcelaran. Él dice que se sigue sintiendo muy mal, claro, dirá que ahí está muy cómodo en su suite y que para eso son los millones que ha acumulado durante todos los años de funcionario, qué tanto puede costarle estar más tiempo enfermo.

Se sabe que el único fármaco que lo puede sacar del hospital y medio sanarlo, se llama “Amparo…sil”.