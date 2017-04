En penales de veracruz persiten hacinamiento y malos tratos

Carlos Alvarado

Los penales de Veracruz no tienen condiciones dignas para los internos, afirmó la visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Elenka Tapia Mendoza, al señalar que desde la sobrepoblación hasta los servicios básicos de salud y alimentación, son problemas comunes en estos espacios.

“En general no hay condiciones dignas, nosotros podemos ir a un centro estatal y la gran mayoría, no digo que no haya, pero la gran mayoría tiene deficiencias en cuanto a las condiciones de internamiento. Salud y alimentación son deficiencias constantes no solo en Veracruz, sino en el país”.

En entrevista, informó que son condiciones generalizadas en el país en penales tanto estatales como federales, por lo que dijo que se debe buscar un trabajo coordinado que permita generar mejores condiciones de estancia a los internos, y se refleje en las calificaciones de los centros penitenciarios.

Tapia Mendoza afirmó que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, trabaja en revisiones, diagnósticos y recomendaciones para prevenir los actos de tortura desde la aprehensión, hasta la reclusión de quienes se encuentran sujetos a algún proceso legal, sin embargo dijo desconocer cuántas denuncias hay, pues no es parte del trabajo del mecanismo.

La visitadora descartó que haya simulación en los penales cuando la CNDH acude a realizar las inspecciones, pues dijo que no avisan cuando las van a realizar. Además destacó que casos como el de Animal Político, donde se denunció simulación en centros penitenciarios, no obedecen a datos actuales.