Entrega María Jose Gamboa despensas con recursos públicos

Veracruz, Veracruz

A menos de 65 días para que se celebren las elecciones, los funcionarios panistas iniciaron con la entrega de “dádivas” y despensas a las familias que menos tienen en franca campaña política.

Es el caso de la diputada María Josefina Gamboa Torales que ayer se presentó a la entrega de despensas del programa “Veracruz comienza contigo”, de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

Cabe hacer mención que no hubo ningún burócrata de primer ni segundo nivel, sólo estuvieron los jóvenes que andan colonia por colonia haciendo los censos a las familias pobres de la ciudad.

Y aunque no ha hecho ningún evento o recorrido de agradecimiento, Maryjose sí estuvo entregando las pequeñas despensas del gobierno estatal.

“Si no se estuvieran dando dijeran ‘ay el gobernador no está dando nada y no cumple con lo que prometió’ (…) pero hay que reconocerle al gobernador porque la pobreza no tiene distingos”, dijo Maryjose a los medios que la descubrieron.

Aunque la diputada dijo que “el gobernador no impuso pedir credenciales de elector para entregar este programa”, sí se están pidiendo copias de la credencial INE, comprobantes de domicilio y el formulario que entregan los reclutadores del programa estatal.

Desde las siete de la mañana cientos de familias estaban apostadas para que se les dejase entrar para recibir una despensa valorada en 73 pesos con cincuenta centavos.

Desde la semana pasada, los representantes de Morena ante el INE y el OPLE presentaron sus quejas formales por la entrega de recursos y apoyos públicos en un tiempo tan corto para las elecciones locales.

“En la sede del auditorio Benito Juárez se están entregando tarjetas y se está entregando despensas, arroz y frijol con gorgojo (…) el préstamo que el congreso le aprobó a Yunes es para pagar la campaña de su hijo”, denunció Alberto Baxzi, representante de Morena ante el INE.

Incluso el Tribunal Electoral ordenó al Partido Acción Nacional y al de la Revolución Democrática cambiar el nombre de su alianza “Contigo el cambio sigue” por una obvia tendencia electoral relacionada con el programa de Sedesol estatal.

Las despensas vienen en cajas de 30 centímetros ancho por 40 de alto y otros 30 de fondo. Lo que trae la despensa es medio kilo de arroz, medio kilo de frijol, 400 gramos de pasta de fideos, 400 gramos de avena, medio litro de aceite y un paquete pequeño de papel de baño.

Todo eso le tiene que alcanzar para un mes a una familia de escasos recursos, de en promedio una madre, un padre y dos hijos.