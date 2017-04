Gendarmería, sin resultados “contundentes”: Canacintra

Xalapa, Veracruz

El problema de la inseguridad en Veracruz se ha “complicado” y sigue sin verse “acciones contundentes” por parte de la Gendarmería Nacional que pudiera aminorar el daño a los ciudadanos, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) Juan Manuel García.

En conferencia de prensa y acompañado por el ex presidente del Colegio de Contadores, Sergio Vázquez Jiménez, y el presidente de la organización Salvemos El Agua, Alejandro de la Madrid Trueba, el presidente de Canacintra expuso la necesidad de que el Gobierno del Estado ponga en marcha los retenes de la secretaría de Seguridad Pública en las entradas y salidas de las ciudades.

El presidente de Canacintra expresó que desean recuperar la confianza de caminar tranquilos por las calles y no tener que “autoprotegerse” con seguridad privada y cámaras.

Tras la detención de cuatro ciudadanos de origen Peruano, que aparentemente habían cometido un robo en la colonia Valle de Rubí y derivó en una persecución policiaca en el fraccionamiento Monte Magno, el empresario invitó a denunciar a las personas que fueron víctimas de algún delito ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque si no se inicia investigación, los delincuentes podrían quedarse sin castigo.

Es la sociedad civil la que debe organizarse con las Cámaras Empresariales, Organismos No Gubernamentales y Colegios de Profesionales para hacer un frente común a los actos de inseguridad.

“La Gendarmería debe tener mayor presencia, no hemos visto una acción contundente. Se vio algunos cierres de antros, pero eso no tiene alto impacto con el tema de la inseguridad que estamos padeciendo”, expuso el empresario.

Derivado de la elevación de los índices delictivos, los inversionistas de otros países y estados de la República se niegan a llegar al estado, porque no desean poner en riesgo su capital.

Finalmente, Juan Manuel García anunció que en los últimos días de mayo la Canacintra realizará el “Foro Prevención del Delito y Seguridad” con ponentes de “prestigiada experiencia” y sin invitar a las autoridades, sino que sólo asistirán ciudadanos y si alguien de los tres niveles de gobierno desea ir, “pueden asistir como oyentes y serán bien recibidos”.