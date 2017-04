Gracias a dios No hice negocios con duarte: Mansur abed

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

El dueño del equipo de béisbol Águilas de Veracruz, José Antonio Mansur Abed, aseguró que los señalamientos en contra de su fortuna y su familia hechos por la relación cercana que sostuvo su hijo José Antonio Mansur Beltrán con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quedaron aclarados.

En su caso ni fue amigo ni cercano a Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia, “primero me enojé porque no hice negocios con Duarte; hoy lo agradezco”, aseguró.

No hay malversación de sus recursos que su familia construyó con años de trabajo, tampoco tienen porque irse de Veracruz porque está es su tierra por lo que el equipo se quedará aquí.

Actualmente, la investigación que se les sigue está a cargo de la PGR y no tienen nada que temer, aseguró.