Toman el MIX para exigir pago de 10 quincenas

Redacción AZ

Trabajadores del Museo Interactivo de Xalapa (MIX) tomaron las instalaciones para denunciar el adeudo en el pago de sus 10 quincenas y aguinaldos.

Desde las 7 de la mañana cerraron las puertas y exigieron el pago de sus salarios pues acusaron que si bien de hizo un abono, los problemas continuaron.

Al respecto, Rosa Gómez Jiménez indicó que la justificación de los administradores del MIX es que no tienen dinero porque los ingresos del Museo no alcanzan para pagar a los trabajadores.

“Son 10 quincenas ya y cuando nos resuelven algo nos pagan una quincena y ya. Nos informan que se va a solucionar el problema y no es cierto”.

Recordó que desde noviembre del año pasado, cerca de 40 trabajadores han dejado de recibir su salario, y lamentó que a pesar de haber solicitado el apoyo del actual Gobierno, solo son promesas pues son empleados hasta con 20 años de antigüedad.

“Ya nuestra situación es desgastante y crítica. Estamos trabajando en horario normal pero ya no tenemos ni para seguir viniendo. Nuestras familias están mal económicamente”.

Por ello, exigieron la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para resolver este problema pues le recordaron que "su familia también come".

“Que nos ayude a resolver nuestros problemas porque la administración nos da largas y largas y ya es mucho tiempo el que estamos aquí”.

Y es que reconoció que las instalaciones de Museo están en mal estado toda vez que no se ha invertido en su mejoramiento o rehabilitación y por lo mismo es cada vez menos la afluencia.