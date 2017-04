Vinculan a proceso a Mauricio Audirac

Connect on Linked in

Al ex secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo, le fue dictado auto de vinculación a proceso penal por parte de la jueza de Control, Alma Leyda Sosa Jiménez, tras ser acusado como presunto responsable del delito de coalición en agravio del servicio público.

Mauricio “N” cumple el proceso penal 36/2017, por el desvío de dos mil 300 millones de pesos que el gobierno federal envió para el Seguro Popular.

La jueza de control previamente había establecido un año de prisión preventiva en contra de Mauricio “N” y en esta audiencia celebrada durante la tarde del martes se le fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias que deberán ser desarrolladas por la FGE.

Cabe recordar que los plazos son acumulables

Dentro de las pruebas presentadas en contra de Audirac – también ex contralor general del estado- , la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que el bufete contable “Price Water House Cooper” en donde Mauricio Audirac, ex Secretario de Finanzas y Planeación es socio, fue el perito valuador de las 23 transferencias bancarias con un monto total de 2 mil 300 millones de pesos, que se hicieron de cuentas del seguro popular al gobierno estatal.

La Fiscalía presentó como dato de prueba en contra del imputado, el veredicto del perito, Pedro Alberto Jakes Garcés emitido el 08 de diciembre del 2015.

Jakes Garcés forma parte del bufete contable “Price Water House Cooper”.

En su oportunidad, la parte defensora de Mauricio Audirac pidió a la Juez de Control de la Sala oral 2, Alma Leida Sosa Jiménez desechar esa prueba porque Jakes Garcés carece de una cédula profesional.

La parte acusadora de la FGE señaló que Mauricio Audirac cometió el presunto delito de Coalición junto con el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís y el ex tesorero de Sefiplan, hoy diputado federal del PRI-PVEM, Tarek Abdalá Saad al estar de acuerdo en que los dos mil 300 millones de pesos enviados por el gobierno federal fueran depositados en cuentas bancarias del gobierno del estado.

La FGE refirió que Mauricio Audirac solicitó a Leonel Bustos a través de un oficio con sello de la Sefiplan que el dinero enviado por la federación lo entregará al gobierno de Veracruz porque así “Generaría mayores beneficios y rendimientos para el estado”.

Fue así que en fechas 28 de noviembre, 10 y 16 de diciembre del año 2014, el Seguro Popular depositó la cantidad de dos mil 300 millones de pesos a la Sefiplan en 23 transferencias bancarias.

A las 18:30 horas la juez de control Alma Leyda Sosa Jiménez ordenó un receso de dos horas para regresar a la audiencia de vinculación a proceso en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo acusado por la Fiscalía General del Estado del presunto delito de Coalición Cometido en Agravio del Sector Público.