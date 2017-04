Asuntos Públicos – AMLO retorna (al picoteo)

Eduardo Coronel Chiu

AMLO retorna (al picoteo)

Sin necesidad de bola de cristal se anticipa que sacará de quicio al gobernador Miguel Ángel Yunes. Como en sus giras precedentes de objetivos múltiples al mismo tiro, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder nacional de Morena, perturbará al gobernador Yunes; le impondrá en los próximos días la agenda.

Hoy y hasta el sábado AMLO inicia otra etapa de giras por el estado, ahora en el centro y hacia el sur. Viene a pueblear, apuntalar a sus candidatos a las alcaldías, consolidar a su partido en ascenso en Veracruz y su propia campaña también creciente a la Presidencia de la República; y por supuesto a sacudir al gobernador Yunes, jefe político del PAN y el PRD en el estado.

Con sketches ya muy armados y el condimento de la coyuntura política local que sigue dando de qué hablar no faltarán temas para entusiasmar a sus seguidores en mítines y dar la nota nacional. Sin duda AMLO jalará al ring al gobernador Yunes, entre otras novedades con el show de las recientes detenciones (y fugas) de colaboradores de Duarte, sin llegar al núcleo de los duarpillos; la oleada incontenible de ejecuciones –con todo y Gendarmería, Marina y Ejército–, las persistentes agresiones a periodistas, la crisis financiera sin alternativas, las pretensiones de gobierno absoluto que ha denunciado la bancada de Morena y el detectado uso electoral del programa de asistencia social. Los temas para exhibir al gobierno de Yunes en su falta de resultados y montajes sobran.

Ante la presencia de AMLO lo difícil será que Yunes se contenga de responder. En los cálculos de cada uno, los morenos ya saben que les van a mandar comparsa y provocación, obviamente grabará Yunes su spot de la ocasión; retará a AMLO a debatir cara a cara; éste eludirá, con la broma de que no se acerca a Yunes por temor… a que le robe la cartera. El duelo mediático está anunciado.

Guerra de encuestas

La fantástica publicada por El Financiero. ¿Alguien puede creer que Margarita, la consorte de Calderón, aspirante a la candidatura del PAN, rebasa en intención del voto a la Presidencia de la República a López Obrador? 32 a 29. No se la cree ni Felipe Calderón ya entrado en copas.

Igualmente increíble es que Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación del decadente gobierno de Enrique Peña Nieto, está creciendo en su popularidad, y por el PRI, llega a 27 puntos, sólo dos abajo de López Obrador y a 5 de Margarita. Ese cuento no se lo traga ni el tragón de gorra, delegado de la Segob en Veracruz (devora –de cachucha– langosta).

La encuesta de El Financiero claramente a la medida, cuchareada más que un coctel margarita; un ¿de quien chong?

Más realista la de El Universal. Publicada ayer, presenta una tendencia más creíble. AMLO con 33% supera por 6 puntos a Margarita, con 27 –la mejor del PAN– y Osorio Chong, por el PRI, a la cola con 13 puntos, y eso que es la mejor opción dentro de los aspirantes del PRI. Si Amlo no fuera arriba ni se ocuparían de él. En cambio es la obsesión del Gobierno Federal, los partidos y actores de la coalición todos contra AMLO, PRI- PAN y sus satélites, como el desmoronado PRD y PVEM.

Defensa de Audirat (el magistrado Ocampo)

De nada le sirvió a Mauricio Audirac arreglarse con los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, en especial dicen que con José Luis Ocampo, quien aseguran tomó como cosa personal revocar las resoluciones administrativas de la Contraloría del Estado dictadas en el periodo de Ricardo García Guzmán.

Se dice que Ocampo actuó en represalia debido a que en la Contraloría le abrieron varios expedientes de responsabilidad a su hermana por actos irregulares en que habría participado. En consecuencia, la Sala Superior del Contencioso declaró la nulidad de la inhabilitación como servidor público y la millonaria sanción económica impuesta a Mauricio Audirac por diversos movimientos financieros, como las transferencias del seguro popular, y la falta de atención a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El asunto administrativo no ha concluido y se sabe que la Contraloría promovió juicios de amparo en contra del tribunal estatal, pendientes de resolverse.

Aparte de que alcanza ahora a Audirac la denuncia por los desvíos del seguro popular, que también procede del periodo de García Guzmán.

Pero lo más desconcertante para Audirat es que no le sirvió de nada para su defensa el trabajo que le hizo Ocampo. Además de que no es definitivo, la Fiscalía refutó su argumento de que ya “había sido juzgado” y “nadie puede ser acusado dos veces por el mismo cargo”. Simplemente le aclararon ante el juez, para empezar, que no se trataba de la misma acción aunque se refieran los mismos actos y hechos; una es administrativa y otra es penal, como saben los abogados son acciones autónomas. De remate al vincularlo a proceso y dictarle la receta de la casa –prisión preventiva de un año– en el penal de Pacho Viejo, no se vaya a pelar, le imputaron quintilla de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, tráfico de influencia, peculado y coalición de servidores públicos. Como tiro de escopeta, alguna posta habrá de pegar.