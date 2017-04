Dale Dale – Violencia sin fin en Veracruz

Violencia sin fin en Veracruz

Siguen matando personas por todos lados, la violencia no cesa en Veracruz, lo mismo aparecen en José Azueta que en Coatzacoalcos, en Actopan que en Catemaco y varios más. A pesar de esto no se ve que llegue el cambio de estrategia o de secretario de Seguridad Pública, ya que Téllez Marié ha dejado en claro que no sabe cómo lograr controlar la violencia criminal, ni el mismo gobernador que tanto ofertó y presumió en campaña que tenía la experiencia y capacidad para contener a la delincuencia, Yunes Linares sabe que es la que más preocupa a los veracruzanos.

Nuevamente nuestro estado está en los primeros lugares en homicidios, en otros delitos como secuestro, asaltos y robos también.

Van y vienen la Gendarmería y la Policía Federal, la Marina y el Ejército siguen siendo los que permanecen al frente de la lucha contra la delincuencia, pero no se dan abasto.

Toño Sierra y el delegado de gorra

Se les vio reunidos, comiendo, el delegado de Gobernación en el estado, Ángel Ochoa y el ex síndico del ayuntamiento de Veracruz, el empresario José Antonio Sierra, quien anda queriendo a como dé lugar volver a participar en la política en Veracruz, de donde salió por la puerta de atrás por gestión de la entonces alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño, quien acabó de pleito con Toño Sierra y lo obligó a renunciar a la sindicatura, su ex socio y padrino político, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán fue quien presionó a Sierra para que dejara la sindicatura del ayuntamiento jarocho.

A partir de ahí, en el 2012, se rompieron las relaciones y los negocios con los Herrera, pero los resentimientos continúan vivos, hasta la fecha Sierra los sigue ventilando en redes sociales.

La reunión de Sierra con el delegado gorrón de Gobernación, supuesta amistad que han entablado recientemente, según dicen, quiere el empresario que el delegado lo ayude en su aspiración de ser el candidato a alcalde de Veracruz por el PRI, candidatura que casi nadie quiere y que nadie está dispuesto a apoyarlo, pero que se ve que su obsesión por figurar políticamente lo llevan a buscar donde sea. El supuesto cercano de Osorio Chong se ha comprometido a que lo impulsará, ¿como cuánto está dispuesto Toño a ofrecer por una candidatura?

Los cercanos al empresario dicen que lo que más lo motiva es la competencia con su hermano Juan José Sierra, también empresario, quien lo ha rebasado en cuanto a posición política, ya que recientemente lo eligieron presidente de la Coparmex en Veracruz y el PRI y otros partidos lo habían invitado a ser su candidato.

AMLO otra vez en Veracruz hoy

Ya anda Andrés Manuel López Obrador en el estado y hoy estará en Boca del Río antes de salir a su gira por la cuenca en la que recorrerá municipios como Alvarado y alrededores, pero en la zona conurbada estará arropando a Ricardo Zapata Exsome, candidato a alcalde por Veracruz y entrevistándose con algunos empresarios que quieran apoyar el proyecto de Morena para lo que se avecina en este año y en el 2018.

Pero además de los militantes que apoyan el proyecto, otros inconformes y los que andan desesperados buscando entrar de regidores, porque al parecer el suplente de Zapata Exsome es el ex diputado local panista Oscar Lara ,quien tuvo un brevísimo paso por la política a la que llegó por un golpe de suerte, pero a la que se ha aferrado en volver, como se ve que lo que ganan ahí no lo ganan en otro lado, aunque Oscar Lara no trae nada de posicionamiento ciudadano, ya pidió una regiduría para su escudero Paco Lorenzo o para una de sus hijas, por aquello del acomodo del género, si todos quieren que el billete entre en la familia, seguro llegarán más que quieren ser incluidos en este proyecto al haber sido excluidos en otros.

Que en Xalapa Morena decidirá con encuesta

Los jaloneos y empujones por la candidatura de Morena a la alcaldía de Xalapa continúan, ahora se dice que desde la dirigencia nacional se ha decidido que una encuesta defina quien debe ser el candidato más fuerte para la presidencia municipal, ya que quien vaya por Morena estará en la delantera para ganar.

Para la encuesta, si se hace, continúan anotados el catedrático de la UV, Hipólito Rodríguez, el ex director de finanzas del CMAS, Javier Escalera, y cuando menos otros dos. Curiosamente ninguno ha sido militante de Morena.