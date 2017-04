Ajustar presupuesto estatal durante el año es contrario a la Ley: Arias

Xalapa

La notificación que envió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informando al Congreso local que el presupuesto del presente ejercicio se ajustará a lo largo del año, es contrario a la ley.

El economista de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, comentó que a casi cuatro meses de que inició el actual gobierno, persiste la falta de información, no hay definición del problema financiero que atraviesa Veracruz y peor aún, no hay una estrategia, respaldada por el Congreso, que garantice que se va a superar el déficit financiero.

Afirmó que la nueva ley de disciplina financiera está acotando al gobierno y su posibilidad de buscar mecanismos que permitan superar la crisis, por lo que auguró los problemas no sólo se van a complicar más, van a aumentar.

Consideró que dicha propuesta debería permitir a los ciudadanos expresar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.

Hay que recordar que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares notificó al Congreso que no enviará adecuaciones al presupuesto aprobado en diciembre, a pesar de que solicitó un plazo de 90 días para ajustar el gasto de los 101 mil millones de pesos.

Aclaró que los cambios en el ejercicio presupuestal se darían a lo largo del año y se comprometió a notificar a la Cámara en su momento.

Cuestionado si el ir adecuando el presupuesto podría generar el efecto licuadora, en el sentido de que el dinero se usa para pagar lo necesario y no así para lo que estaba etiquetado, confirmó el hecho y reconoció que en ocasiones se hace con dolo.

Lamentó que los “expertos financieros” de la Sefiplan, que ganan muy bien, no han logrado tener un diagnostico real del problema, “no sabemos si sólo es pulmonía o cáncer de pulmón”.

Dijo que para todos era conocido el desastre financiero que persistía en la administración pública y a pesar que a los 10 días de que entró la actual administración se declaró emergencia financiera, no se ha definido el tamaño del daño.

Comentó que si hay manera de ajustar el gasto corriente del gobierno, solo se requiere voluntad, y lamentó que desde el Cámara algunos “irresponsables” validaran la reestructuración de la deuda, que solo va a empeorar la calificación crediticia de Veracruz.