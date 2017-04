Asuntos Públicos – Miscelánea AMLO

Eduardo Coronel Chiu

Miscelánea AMLO

En su primer día de gira por Veracruz –de tres programados–, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, mostró un discurso variado para múltiples audiencias. Se reunió con empresarios locales en el puerto de Veracruz en compañía del empresario neoleonés Arturo Romo, su enlace y promotor con el sector en el país. Ante ellos expuso su “proyecto de nación”, un recurso para cultivar el apoyo de este grupo de interés, conservador por su ubicación socioeconómica e ideología, distante en otros procesos, sintomático que ahora ya le ve a AMLO espolones para gallo.

Aprovechó también para fijar posición de política exterior ante el gobierno de Donald Trump; respondió al secretario de seguridad de USA, John Kelly, quien parece cantar en el mismo coro que sus adversarios locales. AMLO expresó respeto al pueblo y gobierno americano, pero enfatizó que no habrá relación de subordinación.

Encarrerado habló, habló y habló… de las elecciones en el estado de México, donde el candidato de PRI a gobernador, Alfredo del Mazo, no quiere que vaya AMLO a reforzar a la maestra Delfina, en un descuido próxima gobernadora; ironizó con la baja popularidad y rechazo a Peña Nieto, de los sobornos ocultados de la empresa Odebretch con los funcionarios de Pemex (desde el gobierno de Calderón), el encubrimiento de la PGR; de Oceanografía, la ordeña a Pemex –aparte de los chupaductos–, a los funcionarios les llama “ guachicoleros de cuello blanco” , las agresiones a periodistas en Veracruz y el ofrecimiento de una política que garantice la libertad de expresión; de Agustín Carstens y sus ligas con los gobiernos del PAN, de Carlos Salinas de Gortari, su riqueza personal y el modelo económico de desigualdad que implantó, del uso electoral de las despensas, su oferta de acabar con la corrupción en el país. Del proyecto para el desarrollo del sureste. ¿De qué no habló?

Repaso

Por supuesto repasó al gobernador Miguel Ángel Yunes, su fracaso en la seguridad –el levantón exprés del general responsable de seguridad y tránsito en Boca del Río, una de las plazas de la familia; el aumento a la deuda pública que ya hizo, su pretensión de imponer su dinastía en el poder político de Veracruz, las denuncias penales que tiene por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, congeladas en la PGR por un acuerdo con Enrique Peña y Osorio Chong, de la mafia del poder –Yunes, Salinas, Calderon, Fox, Peña, toda la “maleantada” (de maleantes, se infiere)–. Trae cuerda.

Prohibición electoral

Aunque ya habían arrancado la entrega de despensas y otras dádivas clientelares los operadores electorales del gobierno de Miguel Ángel Yunes, el proselitismo partidista mal disimulado del programa Veracruz comienza contigo tendrá que pararse o asumir el riesgo de las denuncias y su repercusión, sanciones administrativas, penales y hasta nulidad de elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esta semana acordó una regla para restringir la entrega de beneficios de programas sociales en eventos masivos durante los procesos electorales, la cual confirma que no hay ingenuidad ni almas caritativas en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Yunes.

El acuerdo del INE recupera una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de diciembre pasado que determinó, respecto al rubro programas sociales, que: “sus beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral”.

El Tribunal interpreta los artículos constitucionales relativos para concluir que “en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los programas no deben entregarse en modalidades que afecten la equidad.

Pasadas de listas

La secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, y la diputada del PAN María Josefina Gamboa, esta semana aún se pavonearon en actos masivos de entrega de despensas, afiliaciones y pactos clientelares y hasta se molestaron al verse sorprendidas con las manos en las despensas.

Parecería extraño enterarse que la propuesta para incorporar la regla a las acciones que generen presión sobre el electorado la hizo un representante del PAN en el INE, claro que no pensaba en Veracruz Contigo, sino en el Estado de México, donde todo el gabinete de Peña está volcado en apoyos para ver si mantienen la plaza, que se duda. El Partido Morena pidió que el gobierno de Yunes suspendiera el programa clientelar, además de que advirtieron van a denunciar a Indira y a Josefina por el uso ilegal de los recursos públicos.

El acuerdo del INE llega oportuno, ayuda a mantener bajo vigilancia al Gobierno del Estado para evitar que manipule electoralmente los programas sociales.