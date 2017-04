Dale Dale – Muestra poder la delincuencia en Boca

Muestra poder la delincuencia en Boca

El tema de la inseguridad prevalece, no hay manera de evitarlo, los hechos diarios son de tal magnitud que nos imponen comentarlo frecuentemente, la delincuencia organizada no parece dar tregua en el estado.

En una descarada exhibición de su poder, como para dejar en claro que son los grupos delincuenciales los que dominan y que las autoridades no logran controlar, les dieron un susto justo en el municipio predilecto del gobernador, en donde gobierna su hijo mayor, Boca del Río. Ayer fueron levantados 4 funcionarios y los mantuvieron secuestrados por varias horas, que fueron dejados en libertad más tarde, sanos y salvos pero con un mensaje claro, pronto ya se había corrido la voz, informaron que el General Martín Cordero Luqueño, quien funge en el municipio de Boca como director de Seguridad Ciudadana y de Tránsito, así como su subdirector, Ramón Herrera Ramírez, un ayudante de ambos y un perito, los cuatro fueron privados de su libertad, estaban sanos y salvos, sin duda un mensaje claro para sus jefes, no es una casualidad.

Por cierto, al General Cordero se le ha venido mencionando como probable sustituto de Téllez Marié para hacerse cargo de Seguridad Pública del estado.

Para suavizar las cosas el Grupo de Coordinación Veracruz mandó un comunicado de que el General Martín Cordero Luqueño se encontraba ya en sus oficinas de la Dirección de Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Boca del Río, pero fue porque los dejaron libres, no porque haya logrado la policía o alguna otra corporación dar con su paradero a tiempo y menos con los delincuentes que se los llevaron, los cuales aseguran siguen buscando, a ver si los encuentran.

Jala cada vez más AMLO

Ya lo dijo López Obrador, quien de nueva cuenta anda de gira en el estado, al ser cuestionado de si va o no a acabar con la inseguridad, declaró que no iba a decir, como dijo Yunes en campaña que en 6 meses acabaría con ella y ya va corriendo el quinto mes, no sólo no acaba con ella sino que va en aumento.

El líder de Morena, quien sostuvo varios encuentros, comenzando con uno en la zona conurbada en Boca del Río a donde poco ha ido en estas primeras partes de su gira rumbo a las elecciones de junio, pero donde arropó al candidato de Morena a alcalde de Veracruz, Ricardo Zapata Exsome, quien estuvo acompañado por algunos amigos, empresarios, constructores, agentes aduanales y uno que otro colado ex priista o ex panista que quieren ver qué agarran, eso sí, el desayuno en el Hotel Rívoli, que fue a puerta cerrada, tuvo asistentes como Baltazar Pazos, dueño de varias radiodifusoras, lo que es raro, ya que es muy amigo del gobernador del estado, Yunes Linares, o será que como le dijeron que le volverían a dar la administración del Acuario de Veracruz, y no le han dado nada, mejor ya acude a las reuniones del partido que sea.

De los que no se asomaron siquiera fue Marcelino Fernández del café La Parroquia, quien andaba promoviendo a Exsome que es su socio y amigo, no se sabe ya si por estrategia o por algún llamado o arreglo de Yunes, que es a quien se enfrentarán en la elección municipal en donde será el PAN prácticamente y Morena por el municipio más importante del estado.

También se dieron cita al desayuno con López Obrador catedráticos universitarios, como el economista e intelectual Rafael Arias, el ingeniero Marvin Gutiérrez y varios más.

Cada visita de AMLO, se congregan más a sus reuniones, políticos, empresarios, académicos, universitarios etcétera. Será que ven que ahora sí va la buena.