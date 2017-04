El boxeo mexicano, cuna de campeones Chávez

Connect on Linked in

Veracruz

El campeón del boxeo mexicano Julio César Chávez, aseguró que el deporte con apoyo o no debe ser practicado y los jóvenes, sobre todo los que tienen futuro en el cuadrilátero no deben quedarse esperando a recibir apoyo del gobierno ni de la iniciativa privada.

Por mucho que reciban o no, deben motivarse a salir adelante, puntualizó.

“Aquí en el boxeo profesional es como se motiven y se preparen”, destacó.

Julio César Chávez llegó a Veracruz puerto para recibir un reconocimiento y medalla por parte del Ayuntamiento porteño. “Que se preparen, que se cuiden y que hagan deporte y ejercicio”, fue su mensaje además para la juventud de México que cada día, dijo, se enfrenta a mayores retos.

Aunque actualmente no hay muchas figuras en el boxeo mexicano, destacó, siempre se tendrá presencia del país porque siempre se ha destacado en el pugilismo.

“El boxeo mexicano tu sabes que siempre va a estar ahí, el boxeo mexicano es cuna de grandes campeones mundiales, que todos venimos de clase humilde.”

Agregó finalmente que está dedicado a sus negocios y a la carrerea de su hijo J. C. Chávez Jr. Quien peleará el próximo 16 de mayo.