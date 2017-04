Se reúne López Obrador con empresarios en Boca del Río

Connect on Linked in

Boca del Río

Andrés Manuel López Obrador arribó este jueves al municipio de Boca del Río, donde sostuvo una reunión privada en un hotel de esta ciudad con empresarios veracruzanos

De acuerdo con la información proporcionada por un boletín, en el encuentro, al que asistieron incluso gente identificados con otros partidos, se habló sobre la situación que vvie actualmente el país y el estado, además de cómo debería trabajarse en estos momentos en conjunto gobierno y empresarios.

También acudieron el empresario radiofónico Baltazar Pazos, el ex presidente de la Coparmex, Luis Alberto Martín Capistrán.

Cabe mencionar que quien organizó la visita de López Obrador fue el ex diputado panista Óscar Lara, quien coordina, la campaña a la alcaldía del precandidato de Morena en Veracruz, Ricardo Exsome.

Al finalizar la reunión con el sector empresarial de Veracruz y en conferencia de prensa, sobre la pregunta de reporteros acerca de la inseguridad, Andrés Manuel López Obrador respondió que “no voy a ser como Yunes, que ofreció que en seis meses iba a acabar con la inseguridad en Veracruz”, y comentó que Yunes Linares lleva cuatro meses de gobernar y no ha bajado la inseguridad, al contrario, aumentó.

Agregó que ofende a los habitantes del Puerto de Veracruz que Yunes quiera dejar a su hijo de presidente municipal.

Al hablar sobre la corrupción, el líder de Morena señaló que la corrupción se padece también en Veracruz, porque Miguel Ángel Yunes Linares es igual que Javier Duarte.

En otro tema, López Obrador expresó que no es antiestadounidense, sino está en contra de los gobiernos hegemónicos del cualquier país del mundo, y se mantendrán una relación de amistad-cooperación con Estados Unidos, pero no de subordinación.

Manifestó tener un gran respeto por el pueblo estadounidense y con los políticos con Estados Unidos como fue el caso del ex presidente Franklin Delano Roosevelt, quien fue un titán de las libertades.

AMLO, la única opción para 2018: Alfonso Romo Garza

Adriana Muñoz

Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena no es la mejor, es la única opción para 2018, aseguró a su llegada a Veracruz el empresario Alfonso Romo Garza, quien presuntamente será Secretario de Hacienda federal de ganar el exjefe del gobierno capitalino la presidencia de la República.

Expuso que van a conformar un proyecto de país con base en las necesidades de los mexicanos y las finanzas federales.

Romo Garza manifestó brevemente que para 2018, durante la renovación de la presidencia de la República, López Obrador es más que una alternativa “es la única opción”, reiteró.