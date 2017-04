Contradice Cordero luqueño comunicado

Adriana Muñoz

No fui privado de mi libertad mucho menos secuestrado, aseguró el director de Seguridad Ciudadana de Boca Del Río, Martín Cordero Luqueño.

Pese a que el comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz confirmó que si fue secuestrado este miércoles por personas no identificadas, el militar retirado negó el hecho y afirmó que por seguridad determinó bajarse del vehículo particular en que viajaba y abandonarlo en compañía de su chofer y el subdirector de la corporación para evitar correr mayores riesgos.

En entrevista, rechazó abundar del tema, únicamente confirmó que se mantendrá en el cargo.

No obstante, acepto que este jueves un vehículo se le cerró mientras se conducía sobre el bulevar Miguel Alemán, por lo que decidió abandonar la unidad y abordar un taxi.

“Estoy bien no hay ningún problema, no me levantaron ni me secuestraron, ahí el problema se me cerró un vehículo nosotros nos bajamos y nos fuimos en un taxi, ya posteriormente regresamos pero no hay ningún problema no quiero comentar absolutamente nada”

Reconoció que el hecho podría tratarse de una amenaza, sin embargo no ha presentado ninguna de denuncia ante las autoridades ministeriales.

Cordero Luqueño, admitió que reforzó su seguridad con un elemento armado de la Fuerza Civil y dijo que seguirá en el cargo junto con el personal que labora.

Reconoció que existe una investigación por esta situación, sin embargo, no dio más detalles de la situación por secreción en la investigación.

El general asistió al banderazo de arranque del operativo de Semana Santa en el municipio de Boca del Río, llegó y se retiró en un vehículo de la Fuerza Civil y en todo momento fue escoltado por elementos de dicha corporación.