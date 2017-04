Orfis mantiene activas 103 denuncias por mal manejo de recursos públicos

Redacción AZ

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) mantiene activas 103 denuncias penales por el mal manejo de fondos públicos en el ámbito municipal y estatal.

El monto supera los 20 mil millones de pesos y es el ejercicio fiscal 2015 es donde de observó el mayor daño a las arcas municipales

Así lo informó el director jurídico Oscar Ocampo Acosta, quien explicó que algunas denuncias datan del año 2007 y se reactivaron para sancionar a los responsables del mal manejo financiero.

Del 2007 al 2015 el Orfis interpuso estas denuncias informó Ocampo Acosta, porque se trataron de montos importantes que no se comprobaron en las cuentas públicas de esos ocho años en mención.

Explicó que los auditores, peritos y contadores del Orfis han acudido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a ratificar las denuncias en contra de los ex servidores públicos municipales y estatales.

Coatepec pide revisión

el ex tesorero de Coatepec, Rafael Acosta solicitó al ORFIS revise de manera minuciosa y otorgue la garantía de audiencia ya que la administración municipal no cometió un daño patrimonial, ya que las observaciones realizadas por el Orfis, como es el traspaso de fondos, se realizó para no paralizar los servicios municipales que se prestan a la ciudad.

En conferencia de prensa afirmó: “únicamente a los exfuncionarios es a los que se señala por este presunto daño patrimonial, es decir no hay un solo funcionario en activo que sea señalado, y por eso quiero ser enfático en que la sociedad, el gobierno y al sistema, darles a conocer que la resolución del ORFIS está dirigida, trabajada de tal forma que es parcial, y nos afecta a nosotros como funcionarios que estuvimos en ese momento trabajando para el ayuntamiento”.

Añadió que “por eso solicitamos al Congreso del estado, en específico a la comisión de vigilancia que nos revise de manera minuciosa, que nos de él derecho de audiencia, que conozca el presunto daño patrimonial y que no cometa una injusticia, porque el daño patrimonial que se le finca al municipio de Coatepec no existe en realidad”.

Explicó que “nos imputan un daño por el traspaso de fondos y esos traspasos de fondos se realizaron con la finalidad de no paralizar los servicios municipales básicos que se prestan a la sociedad, como es limpia publica, alumbrado, rastro, parques y jardines, mercados y tenía la instrucción como extesorero que todos los servicios básicos se prestaran y que no se paralizara la ciudad y generar un colapso social”.