Playa Limbo experimenta con géneros musicales

Ciudad de México

Jass es una nueva cantante que, si bien no es ajena a la música, inyecta su talento a la agrupación Playa Limbo, después de que María León ex vocalista soltara al equipo para continuar con sus proyectos y metas personales.

Jass Reyes fue una de las participantes más queridas del reality show “La voz México”, programa que se dedica ciertas temporadas a mostrar talentos urbanos con el propósito de generar artistas dedicados al canto.

Sin embargo, para la cantante chihuahuense el compromiso de un artista y la seguridad son el motor para que continúe y refuerce su carrera.

Con diversas propuestas musicales en todo México, la agrupación no teme mezclar nuevos ritmos en esta nueva etapa y para Ángel buscar lo positivo dentro en este proyecto tanto en los comentarios de los seguidores es lo más importante “lo que más disfrutamos es la creatividad y en esta producción estamos haciendo un disco sin horario”.

Ahora la agrupación está en una etapa de experimentación de nuevos géneros musicales y con el aliento positivo de los fans, tanto de Playa Limbo como de Jass, todos se sienten satisfechos de lo que están “cocinando”.

“Hay un sonido fresco más arriesgado, hacer cosas que no habíamos hecho es un desfogue más natural para el grupo, cada vez nos entendemos más musicalmente”, explica Jorge.

Por su parte Jass detalla: “Hemos estado fusionando con el reggae, funk R&B, todos ellos como Playa Limbo y sin soltar el pop. Aunque estamos jugando con géneros que nos gustan no hacemos las cosas por tendencia, ‘Mi perdición’ es el gran ejemplo que tiene un ritmo muy interesante de funk y estamos arriesgándonos”.

Respecto a este nuevo sencillo, la agrupación está afinando el material discográfico para que probablemente salga el próximo verano. Además, sin buscar estrategias para disparatar un número de ventas en discos o hasta en seguidores, los integrantes de Playa Limbo consideran que los proyectos creados con la experiencia que los caracteriza desde hace más de 15 años deben formarse con respeto y cuidado al lanzar un álbum.

“Hemos coincidido mucho con los gustos musicales y lo importante es que no estamos haciendo las cosas por tendencia o por decir esto es lo que está sonando. Nos dejamos llevar y lo podemos ver al momento de mirarnos y vernos esas sonrisas que a los cuatro nos encantó lo que estamos haciendo”, comenta la vocalista.

Más que simples compañeros, Jorge, Ángel, Servando y Jass sienten admiración por la vida profesional de cada uno de ellos, por lo que han hecho posible que Playa Limbo no se extinga y continúe.