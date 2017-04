Dale Dale – ¿Qué le pasó al General?

¿Qué le pasó al General?

Un oficial del Ejército mexicano del más alto rango, retirado recientemente, como general de división, desapareció por más de dos horas, junto a tres de sus colaboradores.

Los hechos: El general aceptó el cargo de director general de Tránsito y Seguridad del municipio de Boca del Río desde hace unos meses. El miércoles pasado el general Martín Cordero Luqueño fue interceptado, a plena luz del día, en la más transitada avenida de Boca del Río, la camioneta en que viajaba se quedó estacionada en medio del tráfico, el hecho fue verificado por personal de seguridad que patrullaba en la zona.

De inmediato se prendieron todas las alarmas, los titulares de la Marina, el Ejército, de Gobernación y hasta la Presidencia de la República se preocuparon e intervinieron para que todas las agrupaciones de seguridad federales se abocaran en la búsqueda del Cordero Luqueño.

Horas después el general reapareció, sano y salvo, pero ninguna fuerza de seguridad lo encontró o liberó. ¿Quiénes y para qué interceptaron y “levantaron” al general Cordero? Después que el boletín oficial de las autoridades estatales sobre la desaparición del militar se esparció por todos lados, en el país y en el exterior, ante la reaparición del general junto con sus acompañantes, todos ilesos, ya no se dio ninguna explicación de lo ocurrido. Todo esto sucedió en el municipio más vigilado por las fuerzas de seguridad, federales y estatales, pues además de su importancia económica y turística, Boca es el ayuntamiento que preside el hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, el que está programado por su papá Yunes Linares, para que, si se impone, herede el cargo de gobernador de Veracruz por seis años.

La desaparición del General confirma la incontenible inseguridad

Ante la incapacidad de las autoridades de proporcionar la seguridad que la población veracruzana demanda y necesita, las respuestas y soluciones no llegan.

Fue peor querer componer mediáticamente el affaire del general, quien al día siguiente salió a declarar que no fue levantado, mucho menos secuestrado, dijo que sólo fue interceptado, que le bloquearon el paso al vehículo oficial en el que viajaba y para no perder el tiempo, ni discutir con quienes lo hicieron, se bajó de la patrulla boqueña, se subió a un taxi y se fue de ahí. No aclaró el funcionario de Seguridad y Tránsito de Boca por qué dejó abandonada la unidad de transporte a su cargo, ni si lo acompañaron en el taxi el subdirector de Tránsito, un perito y otro agente que iban con él.

Tampoco aclaró por qué no fue a su oficina del ayuntamiento a dar parte del “extraño hecho”, ni si dio parte a otras autoridades o solicitó algún auxilio.

¿Habrán entrado en shock el general y sus subalternos?, que en más de dos horas no pudieron comunicarse con sus compañeros de Boca, ni por teléfono celular o el radio oficial que usan. Más le valía al general quedarse callado, son más las dudas y preocupaciones que generó su increíble versión.

Ahora nos preguntamos si eso se atreve a hacer la delincuencia a un funcionario de ese rango, en Boca del Río, en pleno día. ¿Qué nos espera a los ciudadanos comunes?, sin escoltas, ni los vehículos blindados que utilizan los funcionarios estatales y sus familiares.

Nada, pues a rezar y esperar que no nos toque.

Marliz y Tavo siguen jugando las contras

El tema que sigue suspendido es el de la nominación para candidato a alcalde o alcaldesa en Alvarado por parte del PAN-PRD, que la han hecho cardíaca, y donde sólo el Partido Verde que irá en alianza con el PRI tiene candidato, curiosamente un ex panista y ex alcalde, Bogar Ruiz, quien no ha dejado de caminar.

Pero en el exagerado afán de la esposa del actual alcalde, Marliz Platas de Ruiz, de que le den la candidatura por el PRD, que son los encargados de definir la posición, pero como pasa el tiempo y no acaban de definirlo, pensó Marliz que lo mejor era aparecerse en una conferencia en la que el invitado era el ex gobernador del Puebla, Rafael Moreno Valle, quien fue invitado nada menos que por Víctor Serralde, quien no sólo es acérrimo enemigo político de los Yunes-Linares-Márquez, sino que el ex gobernador poblano tampoco es el candidato panista a la Presidencia de los Yunes. Así que doña Marliz y por supuesto su esposo, el alcalde Octavio Ruiz, continúan jugándole las contras al gobernador y su familia.