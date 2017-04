Ofrece Diego Salas Avilés conferencia sobre el jazz

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

El movimiento estridentista, surgido en la primera mitad del siglo XX, favoreció e impulsó muchas corrientes artísticas, musicales y educativas, pero ha sido por los vínculos políticos que el jazz logró posicionarse en el país y especialmente en Xalapa, indicó Diego Salas Avilés, profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (Jazzuv).

Afirmó lo anterior, al dictar la conferencia «La política y el jazz, una historia de corte estridentista», en el auditorio del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (CECC) de esta casa de estudio.

Mencionó que uno de los factores que derivó en que este género fuera favorecido por las políticas culturales –estatales y nacionales–, es por los vínculos que tiene no sólo con compañías emblemáticas, sino por su línea ideológica.

«Desde el siglo pasado, ha estado vinculado con una élite no preocupada por cambiar el sistema político, porque ha obtenido beneficios. Este asunto no sólo sucede en Xalapa, también se dio en Argentina y Chile, porque es considerado un emblema de desarrollo.

»Pensemos, por qué no hay un festival estatal de trova en Xalapa, que bien podría ocurrir, hay muchos compositores importantes; lo que sucede es que este género estuvo vinculado con los grupos subversivos de finales de los sesenta y principios de los setenta, por lo tanto estaba vinculado a un tipo de oveja negra que no podía impulsar el Estado».

Narró que después de la Segunda Guerra Mundial, el jazz fue una de las banderas que usó Estados Unidos para anunciar el esplendor y desarrollo norteamericano, principalmente en los territorios ocupados.

«Los militares ponían esta música cuando llegaban a territorio alemán, un poco para anunciar que ya había llegado la civilización. Por eso, hasta 1960, todos los grupos y directores musicales de la era del swing, gozaron de apoyo gubernamental, les pagaban giras por África y Europa, porque el jazz fue parte del instrumento ideológico norteamericano».

Por ello, dijo, «en el escenario actual, en el que la entidad vive un colapso político, financiero y de seguridad, el jazz se ha convertido en una moneda de cambio político que busca posicionar a la ciudad como un lugar cosmopolita, de esplendor y desarrollo».

Xalapa, apuntó, se ha convertido «en una especie de oasis cultural a nivel nacional, pese a las circunstancias por las que atraviesa. La Universidad Veracruzana es de las pocas instituciones de educación pública que cuenta con una licenciatura en jazz y tiene dentro de sus filas al grupo musical Orbis Tertius, con el fin de divulgar este género musical».

Sin embargo, sostuvo que el jazz ha dejado de cumplir las expectativas que se tenían desde su origen, por lo que en el futuro su código se convertirá, es decir, «se escuchará el lenguaje del jazz amalgamado con otra música, rap, hip hop, rock, pop, etcétera».