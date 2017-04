Audirac acusa a Tarek y Carlos Aguirre del desvío de la CAEV

Connect on Linked in

Xalapa

El ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo fue imputado por los delitos de abuso de poder, tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber legal.

La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez otorgó un año de prisión preventiva como medida cautelar por estos nuevos delitos de que fue informado en la audiencia de este lunes.

Durante la audiencia acusó al ex subsecretario de Egresos Carlos Aguirre y al ex tesorero y actual diputado Tarek Abdalá, de ser quienes realizaron el desvío de 220 millones en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Al dar su posición, justificó su actuar pues dijo la petición de transferencia de recursos de la CAEV a la Sefiplan era solo de remanentes de los programas federales, como lo establece la ley de contabilidad gubernamental.

Y agregó que Tarek Abdalá y Carlos Aguirre incumplieron la ley por no devolver el dinero y advirtió que si los recursos fueron utilizados para otro fin es culpa de ellos.

Tras su audiencia, fue trasladado esposado del Centro de Readpatación Social (Cereso) de Pacho Viejo en donde deberá esperar al sábado para su audiencia de vinculación que será a las 7 de la noche.

El ex servidor público además fue vinculado anteriormente por el delito de coalición en agravio del servicio público, al haber instruido el desvío de recursos que estaban destinados a los programas Aportación Solidaria, Seguro Popular y Oportunidades.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, acusó que en las fechas 28 de noviembre, 10 y 16 de diciembre de 2014 se realizaron 23 transferencias bancarias a cuentas del Gobierno de Veracruz, en concreto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan).