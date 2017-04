Dale Dale – Pepe y Molina

Pepe y Molina

El todavía dirigente de la CNC, Juan Carlos Molina, parece ir a donde los vientos de interés lo lleven, pues una vez que vio que ya en el PRI no había dinero como en el duartismo, comenzó a recular, buscó al primer panista de Veracruz, el gobernador Yunes, pero éste no lo “peló”, probablemente porque tiene mucha información del sospechoso enriquecimiento del seudo líder campesino. Ahora pareciera que su nuevo gran aliado es el senador del PRI Pepe Yunes, con quien anda de amigo y casi compradre, fueron vistos este sábado en el banderazo de un puente en el municipio de Carlos A. Carrillo, donde estuvieron departiendo aunque sin rumbo, pues no parecen tener un panorama claro, ni siquiera a un mes de que inicien las campañas para renovar las alcaldías en junio del 2017, cada quién trae sus precandidatos a los ayuntamientos y hay más discordia que acuerdos entre los priistas y sus “sucios” verdes, perdón, socios. Por supuesto, menos acuerdo hay para la elección del 2018, así que por ahora sólo al pendiente de quién puede bajar recursos.

Empieza a mejorar Flavino

Casualidad o arreglo el que ahora digan que podría estar por salir en libertad el ex gobernador interino Flavino Ríos, de quien dijeron fue supuestamente operado este domingo, por lo que no tienen previsto que vuelva a Pacho Viejo a reunirse con sus antiguos ex compañeros de trabajo, el caso es que ha hecho del Hospital Los Angeles de Xalapa su nuevo hogar, muy cerca de su casa.

Se ve que la coartada de que lo habían operado del corazón el domingo, una operación según habían hecho correr la versión de “muy delicada”, tan delicada que tuvo una medicina mágica para curarse, “Amparonil”, inyectable, masticable y en todas las presentaciones, con tal de que la medicina lo saque de la jaula lo más pronto, pues apenas se lo suministren en cualquier farmacia de juzgado de distrito, todo indica que se va a su lujosa casa de Los Lagos a seguir su cura, pues según las indicaciones que trae el fármaco de la cura, no puede salir del estado y menos del país.

Audirac ofrece cantar

El que pensó como mejor opción para buscar su salida el salpicar a todos los que puede o que cree que le conviene para no irse solo, es el ex secretario de Finanzas del sexenio pasado, Mauricio Audirac, quien les ha sacado algunas de sus muchas tranzas, robos y malversaciones en cuentas oficiales, a sus ex compañeros de sexenio, sobre todo embarrando al todavía escondido en el fuero de Diputado federal, Tarek Abdalá, y al “protegido” Carlos Aguirre, que también es de los que gastaba por millones y se paseaba tan campante en la capital del estado, ahora quizás Carlos “Agarra”, como era mejor conocido en la banda duartista, probablemente ande ya por Europa, ocupando la vacante de prófugo que dejó Tomas Yarrington.