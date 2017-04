Ganan amparo contra ampliación porturaria

Connect on Linked in

ADRIANA MUÑOZ

El alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, admitió que sorprendió el amparo federal que ganó una asociación ambientalista para detener las obras de ampliación portuaria.

Esto no se esperaba por lo que están en espera de una reunión con carácter de urgente con autoridades de la Administración Portuaria Integral ya que sin duda retrasará el desarrollo del puerto.

“Sí, es algo que he visto a través de los medios de comunicación, yo tengo una reunión pendiente con los funcionaros de la Administración Portuaria Integral por otros temas para que me digan de viva voz cuál sería el resultado de esto”, manifestó.

El tema preocupa y ocupa porque va avanzado y no es posible que una vez más sea detenido por otro tipo de intereses, subrayó.

“El proyecto de la Administración Portuaria Integral de Veracruz va a ser proyecto importantísimo, va a ser un parteaguas, un antes y un después, todo el futuro de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo urbano, en cuestión de nuestra ciudad”, indicó.

Las autoridades académicas han estado presentes en el tema del cuidado y remediación del medio ambiente, destacó.

Aún el Ayuntamiento de Veracruz no está notificado e ignora si esta información procederá al grado de suspender el proyecto.

“Es un proyecto muy importante que me consta que han ido cuidando porque la Universidad Veracruzana ha ido supervisando las labores de remediación del medio ambiente así como el respeto a los trabajos del medio ambiente se ha ido dando”,

concluyó.