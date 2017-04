Exige Cuitláhuac que vayan por Mota, Spinoso y Noemí

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

El diputado federal de Morena, Cuitláhuac García, exigió proceder al desafuero de los diputados federales vinculados con Duarte y señalados de desvíos, y señaló directamente a Tarek Abdalá, además de Adolfo Mota, Édgar Spinoso y Noemí Guzmán.

El ex candidato a la Gubernatura afirmó que el juicio de procedencia enviado por el Fiscal General del Estado en contra de Tarek Abdal, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados lo dejó en la congeladora y que no tienen intenciones de sacarlo adelante.

En este sentido el legislador federal por el partido Morena exigió al mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, ir por la red de diputados federales que utilizaron esta cámara como madriguera para evitar que se les aplique la justicia por el daño hecho a Veracruz.

Esto luego de las declaraciones de Mauricio Audirac, ex funcionario de Duarte detenido por desvíos y otros delitos, quien acusó a Tarek Abdalá y Carlos Aguirre de haber ejecutado los manejos con recursos públicos que se le

imputan.

Estrategia de seguridad de Yunes, condenada al fracaso

El legislador aseguró que la nueva estrategia de seguridad del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está condenada al fracaso, pues sólo es un reciclaje de lo mal hecho por el ex presidente Felipe Calderón y el ex gobernador Javier

Duarte.

“Es la misma receta de hace diez años, es la misma estrategia fallida porque es lo más fácil, pero con cambio de

nombre”.

Trasladar elementos federales y militares a Veracruz es una copia de que hizo Duarte, lo cual terminó en muertes, asaltos, robos, fosas, balaceras y secuestros.

Lo que pareciera es que Yunes Linares está intentando replicar el periodo de Gobierno de Duarte, cuando se vivió la peor crisis de inseguridad en la historia de la entidad, manifestó.