Militarizar el estado no es la solución a la inseguridad: Evangélicos

Córdoba

La Iglesia Evangélica criticó las estrategias de seguridad para combatir al crimen organizado implementadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al asegurar que éstas no están funcionando y sólo sirven para salvaguardar la integridad de su familia.

“La entrada de las Policía Naval y Militar, así como la Gendarmería es una muestra de que la estrategia de seguridad que está implementando el Ejecutivo simplemente no están funcionando, pero reconocemos también que se está buscando salida a la situación que prevalece, por supuesto se va a decir con justa razón es la herencia de la pasada administración”, dijo el presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas del Estado de Veracruz (Crieev), Alfredo Luna Murillo.

Además, criticó que los gobernadores utilicen a las policías del País para sus servicios personales en todos los aspectos, dejando al Estado en manos de la delincuencia organizada que son “grupos verdaderamente organizados no como el gobierno que no se ponen de acuerdo entre las diversas corporaciones”.

Los que no sirven del gabinete deben ser cambiados: Evangélico

Los casi cinco meses de gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares reflejan la urgencia de cambiar de titulares en seguridad, gobernación e infraestructura, refirió Guillermo Trujillo Álvarez, representante de la Red Evangélica de Veracruz.

El entrevistado señaló que ya pasó el tiempo de “echar culpas” y se debe poner a trabajar, así como analizar la posibilidad de cambiar a Jaime Téllez Marie en Seguridad, Rogelio Franco Castán en Gobernación y Julen Rementería del Puerto en Infraestructura.