Aplazan para el miércoles audiencia de Duarte: PGR

XALAPA

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) Alberto Elías Beltrán, informó que la audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa será realizada hasta el próximo miércoles las 13:30 hora local.

De acuerdo con la información revelada en la cadena de noticias MVS, será el Juzgado Quinto en materia penal de narcoactividad y delitos contra el medio ambiente, el encargado de realizar la audiencia, debido a que es el único juzgado que tiene competencia en temas de extradición. Refiere que la audiencia de Javier Duarte no se realizó este lunes debido a que no se presentó ningún abogado, por lo que el estado Guatemalteco será quien le proporcione un defensor, mismo que estará presente el miércoles.

Mientras tanto, el ex gobernador permanecerá en la cárcel de Matamoros, en la ciudad de Guatemala.

Indicó que continuarán las investigaciones para determinar los recursos y cuentas bancarias que se han asegurado. “Ya tenemos a Duarte y ahora vamos por lo que se llevó”, dijo.

Agregó que no existe ningún inconveniente para que “Guatemala otorgue la extradición” de Duarte y afirmó que esta podría tardar de seis meses a un año, pero si el ex mandatario estatal no se ampara, podría llegar a territorio nacional en un par de meses.

Por otra parte, explicó que los familiares del ex gobernador veracruzano no tienen una orden de aprehensión por el momento.