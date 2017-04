Dale Dale – La captura es sólo el principio

La captura es sólo el principio

No es lo mismo, la investigación de los desfalcos del pasado gobierno, tratando de disfrazar la realidad o sólo justificarse de que ya agarrando de Duarte de Ochoa las cosas se van a ir “limpiando”, es lo que el PRI quiere mandar de señal, que no muchos creen y menos ven, será por eso que de inmediato salió el líder estatal del partido tricolor, Renato Alarcón, a decir que capturar a Duarte era parte de demostración que el PRI no tolera este tipo de actos, aunque sean cometidos por militantes o funcionarios emanados de su partido.

Todos quieren cacarear la detención de Javier Duarte con fines electorales o personales, esto a menos de dos meses de las elecciones municipales, en donde se renovarán todos los ayuntamientos del estado y que se enfrascaran en una batalla de ir por todo, ya que de esos ayuntamientos es de donde financian algunas operaciones en elecciones y en donde dan a demostrar que pueden estar cercanos a los ciudadanos, que son los que votan.

Hasta ahora todo ha favorecido a Morena

Morena es la opción con más simpatías, ante el desencanto que existe de los partidos tradicionales, así que quien no quiera saber nada del PRI y del PAN se irá a apoyar a los candidatos del PEJE, quien le apuesta a varios municipios del estado en que creen que pueden obtener el triunfo.

Por esta crecida de la marca política de Morena en todo el país es que los demás partidos están más empeñados en hacer tropezar al peje-partido que a convencer a los mexicanos que votan.

La violencia sigue igual

La violencia no cesa y no parece dar tregua en Veracruz, esta semana comenzamos con una balacera en pleno centro de Altotonga, unos hermanos que fueron baleados, matando a uno de forma instantánea y dejando herido al otro de gravedad y en Boca del Río, el búnker de los Yunes del PAN, asaltaron una tienda de Elektra, que tiene un Banco Azteca junto, lo cierto es que a cualquier hora del día no es seguro ir a nada, menos a retirar alguna cantidad de dinero, lo que se vuelve casi poner en riesgo la vida.

Ahora sí se pusieron a temblar los demás Duarte de Ochoa

Mientras que los hermanos de Javier Duarte, Eugenio y Cécil Duarte de Ochoa, seguían viniendo a Veracruz y la zona conurbada con Boca para checar propiedades, negocios y varios pendientes que les quedaron de cuando su hermano era gobernador, parece que no vendrán más, pues luego de la detención del hermano mayor, se ve que ya vieron que no disfrutarán de la impunidad pactada, como pensaban que tenían, así que de ser posible debieran estar pensando en irse del país.

Entre fiestas y desayunos

El que se anda queriendo promocionar no se sabe a cuenta de quién o qué es el diputado local panista Sergio Hernández, a quien no le preocuparon mucho las críticas acerca de su festejo con todo y grupo musical en el Velódromo, pues ahora hizo un desayuno en la capital del estado con algunas periodistas, como para tener más contacto por las aspiraciones que pueda tener.

Se peló Deantes

El que ya no va ni a firmar al juzgado de Pacho es Gabriel Deantes, a quien tenían en la mira judicialmente y muchos en Xalapa de ver lo millonario que se volvió en pocos años al amparo del gobierno de Duarte, y seguramente pensó que en unas de esas idas a firmar al juzgado ya no lo dejarían salir, así que prefirió no correr riesgos innecesarios.

La preferida Indira

Qué tendrá la secretaria de Sedesol, Indira Rosales, que es de las chicas superpoderosas de este gobierno, la mandan a todo, la publican por doquier, le dejan meter familiares, su papá es el verdadero jefe de Comunicación Social del estado, es el que lleva y decide todo en la oficina de prensa del gobernador del estado, se ve que hay cariño o algo más.