Gobierno mexicano tardó 5 meses en solicitar la aprehensión de Duarte: fiscal de Guatemala

Connect on Linked in

XALAPA

El gobierno de México tardó cinco meses antes de solicitar verbalmente a su par guatemalteco la aprehensión del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ante los indicios de que se encontraba en ese país.

La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana Hernández, explicó que aunque había versiones sobre la estancia de Duarte de Ochoa en aquel país desde noviembre pasado, no fue sino hasta el 15 de abril de 2017 que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó su aprehensión con una nota verbal.

“El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana”.

Por ello, dijo que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud.

Cuestionada en un medio nacional sobre si el Ministerio Público de Guatemala podía actuar de oficio para detener a Duarte de Ochoa, insistió en que no porque no existía la solicitud de aprehensión con fines de extradición.

“Recuérdese que en este caso, alrededor del 14 de octubre del año pasado, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema de Justicia Penal Federal de México libró una orden de aprehensión en contra del señor Duarte de Ochoa. Esta orden de aprehensión tuvo alerta roja a nivel de Interpol, que incluye a Interpol Guatemala”.