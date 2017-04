Incumple gobernador con informe de gastos

Xalapa, Veracruz

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no entregó al congreso el informe del gasto del primer trimestre de la administración, informó la diputada de Morena, Daniela Griego.

“No lo conocemos, no sabemos cómo han estado ejerciendo las dependencias los recursos, así como la forma en que se está utilizando el programa ‘Veracruz Comienza Contigo’ para la entrega de despensas”.

La legisladora de la comisión de Hacienda del Estado explicó que en el presupuesto de egresos no hay recursos etiquetados para dicho programa, por lo cual se desconoce de dónde está saliendo el dinero para entregar los apoyos.

Criticó que el Yunes Linares no cumplió con la entrega del ajuste al presupuesto de egresos en tres meses, y luego de enviar una propuesta, avisó que ejercería el presupuesto y les informaría después de los ajustes. La Comisión de Hacienda del Estado todavía no responde el oficio del Ejecutivo en cuanto al ejercicio que hará de los recursos estatales.

“Ellos solicitaron los 90 días para hacer un ajuste real y de acuerdo con la condición de las Finanzas del Estado”, y dijo que el presupuesto no puede quedarse sin modificaciones, pues hay puntos pendientes como incremento a la Universidad Veracruzana (UV) y otros organismos.

Supuesto ajuste fue tiempo perdido

Los trabajos de la Comisión de Hacienda en torno al reajuste fue tiempo perdido y de nada sirvió porque el titular del Poder Ejecutivo sólo presentó consideraciones que nada tienen que ver con un ajuste como tal, dijo el coordinador del grupo legislativo de MORENA, Amado Cruz Malpica.

Por ello, se deberá ejercer el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que presentó el ex gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, en noviembre del año pasado”.

Aunque el presupuesto de egresos establecía un transitorio para que el gobernador presentara un ajuste en el primer trimestre, Yunes Linares finalmente incumplió la ley y no envió nada.

Dijo que lo enviado al Congreso del Estado no es un ajuste presupuestal sino sólo algunas apreciaciones, por lo que se incumplió con esa obligación.