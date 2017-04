Ordenan en EU detención de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO

“En vista de que el cantante (Luis Miguel) no se presentó a las citaciones emanadas por este tribunal de Los Ángeles, no le daré más tiempo para hacer frente a la querella”. Con esta frase, la juez Virginia Philips sentenció a Luis Miguel con una orden de arresto que debe cumplirse de inmediato para ser presentado ante las autoridades.

Esto sucedió este lunes, cuando “El Sol” debería haberse presentado ante la corte para una audiencia por la demanda de su ex mánager William Brockhaus, quien asegura que le debe poco más de un millón de dólares.

Pero Luis Miguel no acudió y fue entonces que la juez ordenó su detención con base en la evidencia presentada por la parte acusatoria de que el cantante se ha negado repetida y sistemáticamente a recibir las notificaciones que se le han mandado a sus domicilios en Estados Unidos y México, de acuerdo con la cadena Telemundo.

La demanda fue presentada por su ex mánager William Brockhaus ante la corte central de distrito de California. Brockhaus se quejó de que Luis Miguel desde hace varias semanas se ha negado a recibir las notificaciones de la demanda pero asegura que en la última ocasión, rompió los documentos y una parte de ellos quedaron dentro de su automóvil.

Brockhaus agregó que incluso contrató a investigadores para hacerle llegar las notificaciones en Beverly Hills, Las Vegas y Acapulco.

Inicialmente se le demandó en una corte para que pagara un adeudo de 200 mil dólares por el pago de renta, lo que nunca cubrió.

El ex mánager intentó en el pasado embargar el auto Rolls Royce de Luis Miguel para que le garantizara la deuda, pero la exigencia no ha podido concretarse.

Incluso la semana pasada el Sol fue visto manejando él mismo el auto de lujo, valuado en aproximadamente 300 mil dólares (6 millones de pesos), en Los Ángeles, acompañado de una chica que, se presume, podría ser su nuevo amor. Lucía sonriente, con una nueva imagen, y se dejó fotografiar por los paparazzis.

En México, Luis Miguel también tiene una demanda presentada por su colega Alejando Fernández, por supuesto incumplimiento de contrato, por la gira que realizarían juntos y no se concretó.

“El Potrillo” dio un adelanto al intérprete de “La incondicional” de 7 millones de dólares que, de acuerdo con la denuncia de hechos, se niega a devolver.

De igual manera que en el caso de Brockhaus, Luis Miguel no había podido ser notificado de la denuncia debido a que no tenían el domicilio, según consta en la carpeta de investigación.