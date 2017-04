Con detención de Duarte buscan enlodar a Morena: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que la detención del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa es una maniobra política realizada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) con la finalidad de “enlodar” y frenar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Está cayendo el PRI y está cayendo el PAN, las dos partes, que son lo mismo, el PRIAN, están en picada y Morena está creciendo mucho, entonces tomaron la decisión de detener en estos momentos a Duarte para buscar enlodar a Morena.

“Hay que tener en cuenta que (Miguel Ángel) Yunes Linares, gobernador también corrupto de Veracruz, llegó a declarar de que nosotros protegíamos a Duarte porque Duarte le daba dinero a Morena, incluso me daba dinero a mí, nada ha podido probar porque desde luego que no es cierto, pero aplica la máxima del hampa de la política, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna”, señaló a través de un video.

Indicó que el ex Gobernador veracruzano, detenido en Guatemala, será utilizado para hacerlo declarar contra él y Morena.

“Se piensa que van a utilizar a Duarte para que declare en contra de nosotros, que a unos días de las elecciones va a salir Duarte a decir que le dio dinero a Morena; no se preocupen por eso, porque no es cierto, no es verdad, nosotros no somos corruptos”, agregó el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.