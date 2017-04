PRI y PAN llevan al Congreso la disputa por la detención del ex gobernador

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

La disputa del PRI y el PAN por acreditarse la detención de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, llegó al Congreso local.

El debate permitió a los diputados del PRD, Morena y Revolucionario Institucional cuestionar el retraso en la acción penal de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex priista, pues las autoridades de Guatemala lo tenían ubicado pero no podían actuar sin la solicitud de las autoridades de México.

La presentación de un punto de acuerdo para exigir la investigación y la detención de toda la red de funcionarios corruptos, permitió a los legisladores cuestionar porqué Karime Macías de Duarte no tiene una investigación en curso, a pesar de que fue señalada de gastar recurso del erario público.

Amado Cruz Malpica, diputado de Morena, consideró que si tras la captura de Javier Duarte, no se logra la devolución del dinero desviado a las arcas del Estado, se confirmará que su detención “es un circo, un linchamiento público y un festín de caníbales políticos”, opinó el coordinador de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica.

El legislador comentó que más allá del jaloneo por el calor político de la detención del exgobernador, el tema tiene implicaciones importantes, pues se está buscando distraer la atención de la red de corrupción con la empresa Odebrecht.

Recordó que a la firma brasileña se le dio la concesión de Etileno Siglo XXI y se le entregó el servicio de del agua de Medellín y Veracruz, “y hay una serie de negocios donde está vinculada la empresa Odebrecht y Javier duarte”.

Aseguró que Morena no dejará esa línea de investigación y se tendrá que aclarar sobre los vínculos del expriista con la firma brasileña acusada de entregar sobornos a funcionarios federales para lograr todas las concesiones en México y Veracruz.