Se quejan de nueva empresa de limpieza en hospitales

Redacción AZ

Trabajadores de limpieza que laboraban subcontratados en los centros de salud se manifestaron porque fueron despedidos pero no les han pagado la quincena ni el finiquito.

Susana Hernández Azamar, una de las manifestantes, explicó que la Secretaría de Salud tenía contratada a la empresa SEGLIM para hacer la limpieza de hospitales y Centros de Salud, pero recientemente despidió a dicha empresa y contrató otra.

Detalló que la nueva empresa tiene su propia plantilla de trabajadores, por lo que los dejaron sin empleo.

Indicó que el mayor problema es que no les han pagado la quincena que debió llegar el pasado lunes, ni tampoco les dieron ningún finiquito por los servicios prestados.

“Nos están despidiendo porque entró otra empresa, no nos han pagado ni quincena, no nos han finiquitado y esta es la hora que pues aquí estamos, esperando (…) era SEGLIM la empresa que estaba, entró otra empresa y entró y él ya trae su planilla de personal, yo no peleo que me dé trabajo, yo lo que peleo es que me den mi finiquito y la quincena”, aseguró.

Señaló que tras la negociación con la empresa que laboraban les dijeron que pagarían el salario pero no lo hicieron como se había acordado.

Nueva empresa despide al personal

La empresa Radar y Constructoras que prestará el servicio de limpieza en los hospitales y clínicas de la secretaria de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) dejará sin contrato entre un 20 y 30 por ciento de los hombres y mujeres que ahora laboran bajo el mando de la firma Seglim.

El sábado pasado, los administradores de Seglim dijeron a los empleados que a partir de ese día eran “libres” y podían contratarse con quien quisieran, porque Sesver les quitó el convenio y llegaría ahora la empresa Radar.

Fue entonces cuando llegó Radar a escoger que personal podría servirle en los hospitales para hacer el trabajo de limpiar pisos, cristales, módulos de información, estantes, recoger basura, camillas, lavar baños, cómodos, y trapos que se utilizan.

En el Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio había 130 empleados en el área de limpieza contratados por Seglim, de estos, Radar sólo se quedó con 96 y el resto fueron despedidos.

Algunos de los empleados se percataron que manifestarse contra la empresa Radar los afectaría, porque entonces los encargados se negarían a contratarlos y prefirieron aceptar las condiciones laborales a defenderlas.

“La necesidad es grande, tenemos familia, no hay empleo y si nos manifestamos o nos oponemos, entonces no nos van a contratar, y que le hacemos si en Veracruz no hay en donde trabajar” expresaron.

Protestan contra Radar en Poaz Rica

Ex trabajadores de limpieza del Hospital Regional de Poza Rica se sumaron al movimiento de protesta a nivel estatal en contra de la empresa Radar y Constructora, subcontratada por los Servicios de Salud de Veracruz, que ha comenzado a cometer arbitrariedades en contra de los empleados que laboraban anteriormente para SEGLIM.

Acusaron que luego de que la Secretaria de Salud contrató a Radar y Constructora, desde la semana pasada, comenzaron los despidos y en algunos casos no se cobraron la quincena más reciente, 15 de abril, y tampoco liquidaciones.

Indicaron que la empresa promete re contrataciones pero sin otorgar prestaciones de ley que han venido reclamando, entre las que destaca la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero que les ha sido negada.

Resaltaron que la oferta laboral que Radar y Constructora les ha realizado solamente es de palabra, pero no se presenta un contrato con el cual el trabajador pueda protegerse de los abusos que la empresa encargada de la limpieza de hospitales y centros de salud en la entidad ha comenzado a realizar.

Los trabajadores del Hospital Regional de Poza Rica manifestaron que han intentado dialogar con representantes de la empresa, pero no han tenido ninguna respuesta, y subrayaron es una problemática que se está registrando en toda la entidad, afectando a más de dos mil personas.