Dale Dale – A Duarte lo traerán de Guatemala para acá a Guatepeor

A Duarte lo traerán de Guatemala para acá a Guatepeor

De las casas de retiro que se había comprado en las Lomas de Chapultepec y Polanco, incluyendo las de Woodlands junto a Houston, Texas, para acabar viviendo en un retiro de 2.5 metros por 3, muy apretado por varios años seguramente, no precisamente voluntario, en Guatemala unos meses y aquí en México, va a estar muy lejos de Polanco y las Lomas de Chapultepec. Qué historia de terror y abuso de poder. Así están siendo los días actuales del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien este miércoles fue exhibido durante la audiencia de extradición en Guatemala, de donde lo traerán para acá a “Guatepeor”. Primera vez que pudo ser visto después de haber sido detenido en el país vecino.

Con cara de incredulidad y de incertidumbre fue visualizado quien fuera el gobernador del estado, quien no pudo buscarse peor final luego de haber tenido la gran suerte de que ya era millonario al terminar la gestión de Fidel Herrera, pero que siendo sucesor de su mentor bien pudo haber llenado más sus arcas y vivir a todo lujo, por siempre sin tener que estar huyendo y menos preso, pagando por lo que se robó él y todos los demás. Eso sí, la mayoría de sus cómplices están libres mientras él ya se encuentra sometido a proceso por un tiempo, que nadie sabe cuántos años va a durar, pero al menos lo que resta del gobierno estatal y federal sí estará detenido.

Los que siguen

Todas las voces parecen sonar que el diputado federal Tarek Abdalá Saad bien podría ser el siguiente en ser detenido. Claro que primero tiene que ser desaforado, proceso que va muy avanzado, pero a estas alturas ya no están seguros que el Gobierno Federal quiera o pueda seguir cuidando o teniendo bajo su amparo a nadie, así que solo les resta esperar lo que vaya pasando y si ven que son los siguientes en caer, mejor poner tierra de por medio e irse lejos a donde puedan esconderse, mientras pasen los procesos que se están desahogando y que se tiene previsto aumenten conforme se acerquen las elecciones del 2017, pero que seguirán rumbo al 2018, pues nadie quiere cargar con el señalamiento de ser cómplices del gobierno peor calificado de la historia del estado.

La que ya no sabe qué hacer o qué le va a deparar el camino es a la esposa de Tarek Abdalá, quien luego de un largo noviazgo con Javier Alliaud, quien fuera secretario particular de Salvador Manzur, vio en el tesorero duartista un excelente partido, alto, rico, con dinero y poder, así como una ascendente carrera política, que ahora ya no sólo no existe sino que está en riesgo de ir a la cárcel a hacerle compañía a su ex jefe. Pensar que hasta la boda fue facturada con cargo al erario público, por eso todos los invitados fueron los amigos y cercanos al duartismo y su mujer, ahora ya solo tratan todos de salvar el mayor dinero posible del botín escondido y esperar que las aguas se calmen.

Pero el que trata de ganar adeptos o hacerse como que es un priista con simpatías es el presidente del PRI en el estado, Renato Alarcón, quien está organizando un fiestón para el fin de semana en su rancho, en las cercanías de Xalapa, a donde tiene invitados a la plana menor del PRI, porque la mayor ya no existe, solo en edad con Carlos Brito.

La fiesta está planeada como una muestra de simpatía de Alarcón, quien por más que lo intenta no acaba de afianzarse en una dirigencia de un partido que está a la baja en las encuestas y es repelido por la mayoría de los veracruzanos en casi todos los municipios y no por cuestión de la dirigencia sino de los malos gobiernos y tiempos que se viven, así que ahora pretende festejar en grande la fiesta de su tercer heredero.

Por cierto, dicen algunos priistas que Renato trata de competir con la delegada del CEN del PRI, Lorena Martínez, ya que aprovechando que ellos elaboran las listas de los candidatos a ediles, les ha dado por poner a sus querreques ocasionales en los primeros lugares de las listas, Alarcón pretende colar a Denise (ustedes adivinen los apellidos) por un importante municipio sureño, y doña Lorena en los meses que lleva por acá ya puso a una importante delegada y dicen que va por varias regidoras románticas, para cumplir con su cuota de género.

Valenzuela se autofesteja

Pero el secretario general del PAN, Carlos Valenzuela, también ya hace fiestas, se ve que es la moda entre los nuevos chiqui políticos de la juniorcracia, a pesar de no ser veracruzano, como es aquí en donde desde hace unos años se mueve políticamente y de trabajo, hasta fiesta con muchos invitados por su cumpleaños hizo, que no lo vean que se mueve mucho, que eso seguro no les gustará a sus jefes, quienes le han dado trabajo y carguitos para pasar inadvertido y no ser de los que buscan reflectores.