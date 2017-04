Mauricio Audirac enfrentará dos procesos

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

A Mauricio “N”, ex secretario de Finanzas del Estado, se le juzgará en dos procesos diferentes por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), pues la jueza de Control, Alma Leyda Sosa Jiménez, rechazó la petición de sus abogados de acumular ambos procesos.

La razón por la que el ex funcionario enfrentará dos procesos diferentes, de manera separada, es porque en las acusaciones por el desvío de recursos por 220 millones de pesos de CAEV se encuentra también involucrado Francisco “N”, quien en su momento fue director de la dependencia y cuyos abogados consideraron que esto violaría sus derechos humanos, pues se afectaría su proceso al acumularse otro en el que no tiene ninguna relación.

La jueza de control del Juzgado Segundo Penal de Pacho Viejo, Alma Leyda Sosa Jiménez rechazó la petición del abogado defensor del ex secretario de Finanzas, Mauricio “N”, en acumular las dos carpetas de proceso penal en su contra.

La audiencia de acumulación de procesos se desarrolló la tarde de este miércoles 19 de abril, a la par de la audiencia contra el ex gobernador de Veracruz, Javier “N” detenido y bajo proceso en Guatemala.

Es necesario mencionar que este miércoles, además, a Mauricio “N”, se le mencionó como involucrado en el caso que se sigue contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta un proceso de extradición en Guatemala, para enfrentar la justicia mexicana.

En la mención que se hizo de Mauricio “N”, se señalaba que tenía conocimiento del desvío de recursos públicos que se hizo de dependencias como la Secretaría de Educación y de haber sostenido reuniones con Juan José Janeiro Rodríguez, quien formó parte de la red de corrupción y prestanombres de Javier Duarte de Ochoa.