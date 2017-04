Asuntos Públicos – El proceso a Duarte (señales contradictorias)

Eduardo Coronel Chiu

El proceso a Duarte (señales contradictorias)

todavía no se agotan las réplicas del terremoto noticioso que causó en el espacio público la detención el sábado pasado en Guatemala para fines de extradición del prófugo ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; el evento tiene los ingredientes de política y cultura de masas para montar un espectáculo atractivo, una obra para el consumo colectivo, de ascenso y caída, rapacidad y enriquecimiento en un estado empobrecido, un guión idóneo para la indignación y el regocijo, el morbo y lucro político, el juicio a un ícono de la corrupción política en México, jefe de una red de desvíos multimillonarios del patrimonio público a sus cuentas particulares, da para una serie; secuela y subtramas que desbordan informativamente en el país y sin duda en el estado de Veracruz.

Apenas relanzado con los episodios de la captura y el inicio del proceso de extradición, todo a detalle, con imágenes y sonido directo, tanto del villano conducido a prisión o reo sometido a traslado que comparece a audiencias, se le muestra en su decadente situación, como de sus custodios, jueces y acusadores, es el show mediático del momento.

Una de las varias vertientes del debate levantado por la captura es el alcance de la justicia penal del caso.

Se duda mucho de las versiones del Gobierno Federal. No termina de convencer su variante política-presidente-partido, tampoco la PGR (Relaciones Exteriores solo es conducto diplomático); el público desconfía de la presentación aséptica, institucional, ajena a todo móvil político y componenda, como si fuese una acción pura del estado de derecho y el combate a la corrupción, algo no encaja. Sospechan un arreglo entre el capturado y sus perseguidores, antes del mismo bloque de poder político, falta coherencia en la acción oficial.

La exoneración de Karime (y familia)

Aparte del ya muy comentado episodio del encuentro familiar el fin de semana –el traslado aéreo de los menores hijos a Guatemala custodiados por lo parientes cercanos de Karime Macías–, que nadie se cree que hubiera sido descuido, sino parte del acuerdo de entrega, permitirle la despedida, es claro que no hubo voluntad del Gobierno Federal de aprehender a la esposa de Duarte. Se entiende pactado. Con todo lo que se conoce y le han señalado los participantes en las operaciones ilegales como los diarios de su puño y letra, con los detalles del negocio, Karime Macías era esposa del gobernador Javier Duarte, pero más que eso, era cómplice y no pocos la ubican como el cerebro de la pareja delictiva.

Pese a que los Duarte (Javier y Karime) llevaban seis meses prófugos, en todo ese tiempo la avalancha de denuncias, delaciones y pruebas reunidas del enriquecimiento ilegal del ex gobernador y su esposa, la PGR fue incapaz de armarle un caso y pedir la aprehensión de ella. El fin de semana que se conoció la detención de Javier Duarte, el funcionario de la PGR que está al frente –Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, expresamente informó que no había por qué detenerla, que podía moverse libremente adonde quisiera. Y les tomó la palabra. El miércoles por la noche, el mismo día de la audiencia inicial de extradición de Javier Duarte, Karime Macías voló a Inglaterra –Guatemala-Colombia-Atlanta-Londres–, acompañada de sus tres hijos menores y de sus familiares, los mismos que se los llevaron desde México, su madre, su hermana y su cuñado, éstos dos señalados de prestanombres en los departamentos de lujo en Bocal de Río y en Woodlands, Texas. Si eso no es pactar…

Por otro lado, las autoridades tampoco han podido justificar de modo convincente una razón válida para escoger la vía diplomática de la extradición, con todas sus implicaciones de procedimiento, recursos y tiempo, en vez de haber convenido con el gobierno de Guatemala la simple deportación de Duarte al territorio mexicano, procedente puesto que aquel ingresó de manera ilegal a Guatemala. Administran el Show (y la boca de Duarte).

LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN

Como se vio en la audiencia inicial de extradición, la PGR sólo tiene hasta ahora un caso para la imputación a Duarte y a un grupo reducido, ocho en total, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la obtención de 350 millones de pesos del gasto público para comprar el rancho de Valle de Bravo, tras una serie de operaciones simuladas para ocultar origen ilegal del dinero, el mismo que conocemos desde octubre pasado. ¿En 6 meses no pudieron armar ningún caso más?

El subprocurador de la PGR dice que al final de su proceso penal Duarte podría alcanzar una pena de hasta 45 años de prisión, pero sólo habla hipotéticamente de los máximos de la sanción al sumar ambos delitos. En la práctica se van más abajo. Dos mujeres vinculadas a la red de lavado de dinero en la operación por la que se imputa a Duarte ya fueron sentenciadas, les dieron 3 años y medio de presión. Y uno de los organizadores de la red y la ingeniería de empresas, Juan José Janeiro, a quien le habían librado orden de aprehensión, se la perdonaron; ya no lo buscan, fue el soplón y con ello le pagaron.

El subprocurador Elías también se refirió a la solicitud de adhesión del gobierno de Miguel Ángel Yunes (a través de su fiscal Jorge Winckler) con dos expedientes con 5 delitos distintos –abuso de poder, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición de servidores públicos–; pero no dijo ni sí ni no, sólo que los están analizando para evaluar si “cumplen con los parámetros del tratado de extradición con Guatemala”. De cualquier forma, la mano la lleva el Gobierno Federal y en su caso Duarte no vendría al apa-pacho.

Ya veremos qué resuelve el Gobierno Federal –la cúpula del grupo de Peña Nieto sobre el caso Duarte (con el que también se dice quieren embarrar a López Obrador y Morena)– acerca de cómo va a formular la petición formal al gobierno de Guatemala para la extraditar a Javier Duarte. Corre un plazo de 60 días para presentar el documento diplomático de cooperación penal, pero seguro no esperarán demasiado para volver a la acción. Pronto el nuevo episodio…