Congreso revisará concesiones entregadas en Veracruz a Odebrecht

Redacción AZ

Diputados locales reconocieron la necesidad de revisar y revocar las concesiones entregadas a la empresa Odebrecht, a través de Grupo MAS, así como la del complejo Etileno Siglo XXI, Braskem Idesa y analizar el estatus de la autorización para instalar una hidroeléctrica en la cuenta del rio Jalcomulco, a partir de la creación de la sociedad de Empresas Múltiples de Xalapa.

Luego del escándalo nacional por los sobornos entregados a funcionarios federales para la entrega de concesiones en agua y petróleo a la firma brasileña, en Veracruz han surgido voces que exigen retirar las autorizaciones pero se reconoce que aún no se han analizado los mecanismos legales para consolidar la rescisión de los permisos.

En el caso de Morena, el diputado Amado Cruz Malpica, consideró que a raíz de la detención de Javier Duarte se debe escalecer la red de corrupción que se generó a consecuencia de la relación con la firma brasileña que llegó para instalarse en la entidad veracruzana.

La pasada cámara local aprobó la creación de una empresa que contaría con inversión público-privada, denominada Sociedad de Propósitos Múltiples encargada del generar una hidroeléctrica con presas que permitirían la generación de energía y dotarían de agua a la capital del Estado.

Aún no saben cómo revertir los permisos: Morena

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local, Rocío Pérez Pérez, reconoció que aún no se ha analizado el mecanismo legal para revertir las concesiones que se entregaron a la empresa brasileña Odebrecht, con el aval de la pasada Cámara.

Reconoció que tema es urgente de revisar, por lo que una vez que inicie el periodo ordinario en mayo se analizaría como revertir todos los permisos otorgados, o en todo caso investigar si se dieron actos de corrupción para permitir la llegada de capital extranjero en la distribución de agua y extracción de petróleo en Veracruz.

La legisladora aseguró que la detención de Javier Duarte en Guatemala es un distractor para evitar que el tema de los sobornos de la empresa brasileña a funcionarios federales tenga gran impacto.

Aseguró que su partido ha sido muy exigente en pedir que se destape la “cloaca” en torno a la firma brasileña y las concesiones que se otorgaron a través del gobierno federal y el estatal.

Pérez Pérez explicó que se buscará llegar hasta las últimas consecuencias y pedir cárcel para quienes aceptaron sobornos.

Cuestionada de cómo se lograrían revertir los permisos explico; “yo todavía no me he metido al tema, vamos a revisar a fondo, porque las declaraciones de nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador y la diputada Rocío Nahle que involucra e empresas de la zona (sur) amerita meternos de fondo para saber qué es lo que está pasando”.

Consideró que el tema ya no puede esperar, “seguimos trabajando, no es un tema sencillo requiere de sustento para tener un argumento fundamentado y proceder ante las instancias correspondientes”.

Ríos Los Pescados no está a salvo

El diputado local Amado Cruz Malpica afirmó que a raíz de la detención del ex gobernador Javier Duarte se debe investigar la red de corrupción que se generó con la empresa Odebrecht, que ha sido multada con montos millonarios por actos de corrupción.

No descartó que la empresa haya entregado sobornos al expriista cuando llegó a asentarse en la entidad.

En febrero del 2010 se reunieron altos directivos de Odebrecht con el entonces gobernador Fidel Herrara a quien le prometieron una inversión de 2 mil 500 millones de dólares en temas petroleros, y según se dio cuenta en su momento la empresa duplicó el monto que se destinó a la alianza con el gobierno local.

Y a raíz de ese acuerdo se pactó la entrega de servicios de agua y generación de energía eléctrica, con la promesa de más de 23 mil empleos directos e indirectos.

El legislador de Morena observó que no hay ningún otro lugar del mundo en donde se generó una inversión como la que anunció el gobierno de Veracruz con la empresa Brasileña.

Recordó que a través de la Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa se anunció la construcción de seis presas para generar electricidad y enviar agua a la capital del Estado.

Con una inversión de siete mil millones de pesos, que aportaría Odebrecht y el mismo gobierno, sin que a la fecha se haya consolidado, incluso, refirió el gobierno aportó 350 millones de pesos a la sociedad.