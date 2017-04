Dale Dale – Duarte solo

Duarte solo

Volando, literal, se están moviendo todos los que tienen y tuvieron una relación de complicidad con Javier Duarte y su gobierno, ex compañeros, familiares y “amigos”, si es que alguno le queda, pero todos los que se van viendo involucrados en las acusaciones, que son muchas, entre desvíos de recursos y negocios que se hicieron al amparo de los casi 6 años de gobierno que fue su administración, más lo que se habían llevado del gobierno pasado, en donde empezó todo, tema que no se ha tocado a fondo, la ya aparentemente olvidada “Fidelidad”. Javier Duarte, preso y solo en una cárcel de Guatemala, su familia, mujer e hijos huyendo, pero su familia materna, hermanos, Eugenio, Daniel y Cecil Duarte de Ochoa, su primos-hermanos cercanísimos, Luis Iván y Héctor Duarte Dehesa. ¿En donde están? ¿Por qué no lo han visitado ni se dejan ver? Ellos que se beneficiaron acarreando millones de moches y del lavado de dinero del pariente gobernador, ahora no se les ve por ningún lado, hace unos días todavía se dejaban ver en sus lujosas propiedades en Veracruz-Boca y Alvarado. Pero lo que menos se comprende es el abandono de su mamá Cecilia, quien disfrutó y aprovechó también del poder y riqueza de su hijo, ahora reo en presión.

¿Y Fidel?

Hablando del origen, por eso debe de ser que nadie ha visto a Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador padrino de Duarte y su principal benefactor político. Por si se ofrece, prefiere no estar en el país, a donde llegó corrido de Barcelona y que aunque mucho cacareó que vendría a Veracruz a defenderse, no ha puesto ni un pie en el estado, situación que en nada abona a su hijo Javier Herrera, que se mueve viendo y buscando un hueco por donde entrar, pero que nada más no aparece.

Mujer e hijos al otro lado del mundo

Otra que se fue pero un poco más lejos es Karime Macías Tubilla, se supo luego de que mandaron a circular o subieron una fotografía donde se le ve con su familia ampliada rumbo a Londres, eso sí, deja en claro que no se va sola, que no quiere estar sola pero que se va con los suyos, de los Duarte solo se lleva a sus hijos, los demás anda al lado de sus papás, su hermana Mónica y su cuñado Armando Rodríguez Ayache, quien se hizo muy rico también durante el gobierno por cierto amigo íntimo y muy cercano del ex secretario de Finanzas y ex diputado federal Fernando Charleston y el ex director de CMAS, Carlos Hernández, que también han de andar con un pie por otro lado, porque también le metieron mano al erario estatal.

La salida de Karime Macías con sus hijos y familia querría dejar en claro que la negociación fue que él se entregara y ellos irán por otro rumbo, en lo que ven si se van solucionando las acusaciones o pagando la condena, pero mientras tratando de hacer por otro lado su vida, en otro país a donde no sean señalados y puedan meter a los hijos a la escuela y haciendo una vida lo más normal posible, que en los tiempos del internet es complicado que no vean lo que está pasando aunque estén al otro lado del mundo.

¿Y los duartistas?

Pero la lista es muy larga y solo acusan a unos cuantos, los menos son los detenidos, dudando que estén presos mucho tiempo. Salvo Gabriel Deantes, que de plano se les escondió y ni a firmar los libros acude, hay muchos que no han dado la cara; Flavino Ríos, como secretario de Educación no ha dado sus cuentas, menos su antecesor Adolfo Mota, que aunque tiene fuero tiene cola que le pisen, al igual que Noemi Guzmán, aunque más grande la tengan Edgar Espinoso, el mismo Erick Lagos que se llevaba tanto dinero que le daban para dizque “conflictos políticos” que el mismo inventaba, dinero que sustrajo y regalaba por montones a sus lujos rancheros, como su romance con una mujer ahora cercana a los Yunes gobernantes, a quien le ha dado millones para que no salga a relucir un presunto descendiente.

Ni que decir de Tarek Abdalá, así como Alberto Silva, que estuvo en varias etapas llevándose y haciendo negocios en distintos cargos, aparte de cuando fue alcalde de Tuxpan, por cierto hasta el momento la boda está suspendida con su novia Cindy, hasta nuevo aviso, solo espera que le ponga algunas propiedades a su nombre con eso de que no saben en qué momento lo pueden desaforar y encarcelar.

Al igual que Jorge Carvallo, que ahora que está detenido su ex socio Francisco Valencia ha de estar pensando que va a salir salpicado, por algunos de los muchos millones que se llevó. Pasando por Erick Porres, quien cree que de delegado de Educación puede pasar desapercibido, pero bien que se hizo de sus cosas luego de que cuando llegó a Veracruz recomendado por Manuel Espino venía con una mano adelante y otra atrás, la lista de los “pasados de listos” es larga y faltan muchos que ya desde hace días no duermen tranquilos.