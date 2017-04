Que Duarte hable sobre Odebrecht y Felipe Calderón: Cuitláhuac

Redacción AZ

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa debe responder qué tuvo que hacer para entregar contratos millonarios a la empresa Odebrecht y sus filiales en el estado, aseguró el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez.

“Me gustaría que le preguntaran a Javier Duarte qué fue lo que Felipe Calderón le pidió para atender las inversiones de esta empresa, qué fue lo que Enrique Peña Nieto le pidió para darle los contratos”.

Luego de darse a conocer los sobornos que la empresa brasileña pagó a funcionarios de varios países para ser beneficiada con contratos, dijo que se debe cuestionar a Duarte de Ochoa qué le pidieron los presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto sobre los contratos con la empresa.

“Ya se reservaron la información, pero en una cuestión legal podría pedírsele a Javier Duarte que declare sobre eso, de vincularlo a los sobornos de Odebrecht, y vincular a Felipe Calderón”.

Y es que recordó que durante los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la mayor inversión de la empresa multada por 2 mil 600 millones de dólares en Estados Unidos, se hizo en Veracruz.

“Odebrecht se reunió con Peña Nieto para mantener los contratos en el país, y sobre todo en Veracruz. Ahí está la Planta de Etileno XXI, en donde hay una filial de esta empresa”.

Se cuestionó qué recibieron los funcionarios veracruzanos y a nivel nacional a cambio de permitir a la empresa mantener las inversiones y el control del manejo del agua en la zona conurbada del puerto de Veracruz.

Incluso, reprochó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no toque el tema de la corrupción y de los sobornos al Gobierno duartista y hasta a Gobiernos municipales.

Quienes Gobiernan ahí (en la zona conurbada de Veracruz), en Boca del Río está el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares; y el Gobernador se quedó callado, ahora que es Gobernador ya no habla de esto, no habla de la corrupción que Duarte tuvo que hacer con esa compañía, no acusa a Odebrecht, a Felipe Calderón ni a Peña Nieto, no quiere tocar ese tema.

Dijo que tal pareciera que ese tema es tabú para el mandatario y que lo hace para no molestar los intereses ahora que está en el Gobierno de Veracruz.