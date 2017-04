Dale Dale – Hace 20 años Yunes Linares perdió las municipales

Hace 20 años Yunes Linares perdió las municipales

Todavía hay quienes quieren ser candidatos tricolores, aunque el desastroso gobierno de Javier Duarte dejó al PRI en Veracruz en el desprestigio total, y a partir de la derrota electoral del año pasado, donde perdió todo, gobierno estatal y legislatura. Ahora, sin la gran ventaja que significaba tener el apoyo del gobierno estatal, los candidatos priistas por primera vez serán los de oposición, muy pocas posibilidades se les ven a muchos de ellos. Pero la contienda por los ayuntamientos se cocinan aparte, pues los intereses y los grupos locales de poder son los que importan más que las marcas partidistas para ganar elecciones municipales, así ha pasado antes, recordamos que en el pasado hasta agrupaciones políticas municipales han vencido en la batalla por las alcaldías. Sin embargo el gobernador, ahora panista pero de profundas raíces y formación priista, Miguel Ángel Yunes Linares, ya vivió esta situación hace veinte años, en 1997 usó su posición de secretario de gobierno en la administración de Patricio Chirinos para buscar imponerse como candidato del PRI, veía entonces como principal obstáculo para su ambición al grupo político de Gutiérrez Barrios y Dante Delgado y aprovechó la salida de Dante del gobierno de Ernesto Zedillo para acusarlo de presuntos delitos, ya prescritos, durante la gestión como gobernador sustituto.

No logró Yunes Linares la candidatura priista, el candidato y gobernador fue Miguel Alemán, al contrario, Yunes fue por segunda vez presidente del PRI estatal, perdió la mayoría de los municipios y entre ellos los más importantes, no obstante que impuso a sus candidatos a alcaldías y usó el aparato del gobierno estatal y federal para ganar. Chirinos lo despidió del cargo y de su gobierno.

Va el “Tiburón Mayor” y todos quieren regiduría

Si creían que la madre de todas las batallas o lo más importante que se jugaban estas elecciones serían las candidaturas a alcaldes, se equivocaron, ya que lo más peleado en todo el estado por todos los partidos es ir de candidato a regidor, pero sobre todo en el PRI, donde varios ven ahí su salvación agarrando una nómina por 4 años y que en los municipios que son grandes tienen sueldos que pasan los cien mil pesos, ahora no fue peleado ir de candidato a alcaldes en varios municipios en donde no hay posibilidades de ganar, ya que no corre el dinero como antes, con eso de que ya no hay Gobierno del Estado y que está escaso en todos lados.

Será por eso que se están dando con todo en municipios como el de Veracruz, a donde ayer se registró Fidel Kuri como su candidato para la alcaldía, acompañado del alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, también el que decían los Herrera que iría por el Verde Ecologista, Nino Baxzin, quien prefirió sumarse a la campaña de Kuri que ir de candidato a gastar y tirar su dinero sin ninguna posibilidad de obtener el triunfo, a cambio le dieron la candidatura a síndica a su hija Luz, que mejor antes del registro debía pedir la regiduría, porque la sindicatura y nada viene siendo lo mismo, solo para aparecer.

Se traen un pleito previo a su registro, pues todos dicen estar amarrados para ir en las primeras posiciones, que ya se la han ganado y que han trabajado por el PRI, luego de haber querido ir Jorge Kayser en la número uno, al ser asistente de Kuri Grajales pero lo dejaron vestido y esperanzado, porque se metió sin decir agua va Marlon Ramírez, a quien caro le están pagando las protestas que estuvo haciendo previo a la llegada de Renato Alarcón al PRI, eso sin dejar de lado que en varias ocasiones Marlon ha hecho negociaciones por debajo del agua con los de enfrente, con tal de sacar provecho, a ver si no se le cae de aquí al registro, pues Anilú Ingram si puede se le irá encima con todo lo que pueda, pues seguro que contribuyó a su derrota cuando fue candidata a diputada federal, a los que le operaron en contra ya se les olvidó, pero a ella nunca se le olvidará.

Se quedaron fuera algunos que son conocidos y todos andaban metiendo mano para que Ramón Poo fuera el que palomeara a quienes irían en la planilla, así que en la uno están dejando a Marlon, en la dos que tiene que ser mujer va Laura Marmolejo, sobrina del líder ferrocarrilero que le debe poner billete a la campaña, pues cada gobierno mete a un recomendado o recomendada, en la 3 que vuelve a ser hombre, cosa rara, ponen de candidato a Fernando Morando, quien fuera Director de Comercio en el gobierno municipal, cercano a Gerardo Gil Lastra que es primo del alcalde, pero de suplente de regidor lleva a Rafael Gil, primo del alcalde y a quien siempre ha traído muy cercano como operador, quien es nada querido en el PRI por lo pesado y el poder que estuvo ejerciendo en este gobierno, manejando dinero y decisiones importantes, aparte si lo quiere poner por qué no de titular, ya en el espacio número cuatro que vuelve a ser mujer va Teresa Camarero, a recomendación de alguien de medios, que se ve que le vendió la idea al alcalde de meterla luego de que fuera corrida de oficial del Registro Civil de Veracruz, cargo que fue muy breve su paso y que fue muy criticada por no tener ni cédula profesional, aunque hay más que han sido mencionados, estos son los aparentemente amarrados, que tendrán que estar pendientes que no los muevan de aquí al martes que será el día del registro de la planilla completa, pero todos andan peleando entrar en un buen lugar.

Pero también en Boca del Río traen un pleito, luego de que Juan Carlos Molina de la CNC y sobre todo Fidel Herrera querían meter a Manolo Maza como regidor primero, quien ya había sido síndico con Salvador Manzur, impuesto por los Herrera y Rosa Borunda, resulta que Héctor Yunes les pelea y al parecer le va ganando este lugar para su yerno, Carlos Nosti Piedra, novio de su hija Andrea, quien trabajó en el gobierno de Salvador Manzur de servicios municipales, lo más sencillo sería aceptar ir en la 3, pero pareciera que ya tienen de plano miedo de no entrar, se ve que el temor es mucho, donde sólo creen tener seguras dos posiciones.