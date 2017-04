Dale Dale – Gobernador sólo interesado en Duarte y olvida la inseguridad

Gobernador sólo interesado en Duarte y olvida la inseguridad

Luego de que este domingo aparecieran muertos una maestra y un alumno, niño de apenas seis años, los cuales fueron secuestrados desde el 6 de abril, pero ese día, cuando los levantaron, se llevaron y mataron también a un intendente de la escuela que era el papá del menor secuestrado y a un maestro, este domingo la maestra y su alumno aparecieron también sin vida.

Al haberlos levantado había emitido el Gobernador del Estado su compromiso de que darían con ellos, pero nunca lograron encontrarlos con vida, fue este domingo cuando los plagiarios dejaron sus cuerpos para que fueran encontrados la tarde de este domingo en la comunidad Las Marianas, de Tantoyuca, municipio que ha estado gobernado por el PAN y donde esperan ganar, pero que como en todo el estado, la violencia no cesa.

Sin embargo, pese a que es un tema que ha causado conmoción entre todos los que viven en ese municipio y en todo el estado, pero parece que al gobierno no le interesan mucho esos temas.

En Boca del Río, el municipio al que le han puesto mayor vigilancia los Yunes panistas y donde gobierna el “heredero” del gobernador, su hijo Miguel, el mismo domingo amanecieron tres cuerpos de hombres asesinados en la colonia Carranza, una de las zonas urbanas de Boca donde más se promueve el PAN, pero donde también la inseguridad está fuera de control.

Eso sí, nadie emite comunicados al respecto más que para decir mentiras, que “van a la baja los delitos”, cuando se cometen por todos los municipios y se incrementan los delitos graves, asaltos, secuestros y homicidios.

Una de las consecuencias de la alta inseguridad la reportan los transportistas, quienes han informado que se ha disminuido el transporte de contenedores por el Puerto de Veracruz por la inseguridad, aunque parezca increíble, prefieren ahora los que manejan comercio internacional al puerto de Altamira, en Tamaulipas.

Mientras, Yunes Linares quiere sacarle el mayor beneficio político al caso Javier Duarte. Hasta patrocinó a dos reporteros de sus simpatizantes para buscar más información del escondite de Duarte en Guatemala, para que el tema no se enfríe antes de las próximas elecciones.

El PRD, muy atento a recoger las migajas del PAN

Cuando “balconearon” a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, como propietaria de un condominio de lujo en la bahía de Miami en Florida, en los Estados Unidos, prácticamente le dieron la exhumación al antes el más importante partido de la izquierda en México. El PRD ya venía en caída continúa, primero por sus arreglos con el PRI y luego con alianza electoral con el PAN, donde solo han servido de servidumbre electoral y política de los blanquiazules. Aquí en Veracruz los ejemplos están a la vista, los candidatos y candidatas por el PRD es muy probable que sean vecinos de la dirigente perredista en Miami, porque de gente de izquierda no tienen nada. En Xalapa va por el PRD Ana Miriam Ferráez, quien jamás ha militado en el PRD y no es simpatizante de nada de lo que propone la ideología perredista. Lo mismo sucede en Alvarado con Marliz Platas, esposa del actual alcalde, el priista Octavio Ruiz, tan cercanos ambos hace poco a Javier Duarte.

Estás candidaturas del PRD-PAN apuestan a que los veracruzanos no tienen memoria y que les van a ver la cara de tontos. Se van a llevar un chasco.

El que parece que estuvo dando tumbos por todos lados sin que nadie lo quisiera incorporar fue Isidro Cano luna, quien luego de estar en una jugosa nómina de Gobierno del Estado en Protección Civil, buscó acercamientos con el actual gobierno estatal sin que le ofrecieran nada, así que va de candidato a regidor en la planilla de Veracruz por el partido de Dante, Movimiento Ciudadano, que lleva de candidato a alcalde por Veracruz a Carlos Uscanga, quien era empleado del gobierno de Salvador Manzur, en Boca, quería ir por Morena pero le hicieron el feo, lo cierto es que este partido, Movimiento Ciudadano, casi desaparece en el estado, así que no sólo no tiene esperanza alguna de ganar, sino que está lejano de conseguir una sola posición edilicia.

Barbes y Tagle, fuera

Los que se quedaron fuera son el ex director de Obras públicas del ayuntamiento, Salvador Barbes, quien pensó en algún tiempo que podía ser el candidato a alcalde o que aunque sea de regidor, pero al ver que ni la una ni la otra se le darían, de plano se abrió del tema y siguió su camino viéndolos pasar, ya no tendrá otro amigo alcalde, pero la que sigue con su berrinche es la ex jefa de prensa, Elisa Tagle, quien ya había tenido diferencias con Ramón Poo, lo que le valió el no estar en la planilla como esperaba, sin dejar de lado que ella misma pidió su salida en diciembre pasado.

Lo que no se sabe es que le duele más, si no ir en la planilla o el que su ex amor de Palacio (y no de hierro precisamente), sí vaya en la tercera posición, amarrado a entrar, casi casi seguro, mientras ella que es la que le enseñó de la grilla le ganó el brinco, tuvo mejor padrino, llegando y ganando.