Hay condiciones para nombrar al Fiscal Anticorrupción: Héctor Yunes Landa

Ciudad de México

El senador Héctor Yunes Landa reconoció que su grupo parlamentario tiene la voluntad política para nombrar al Fiscal Anticorrupción en esta semana, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. “Es un tema de voluntad, en mi grupo parlamentario esa voluntad existe”.

En conferencia de prensa, explicó que “los senadores del Grupo Parlamentario del PRI y de otros grupos parlamentarios, como el senador Luis Humberto Fernández del PT, miembro de la Comisión Anticorrupción, hemos sido muy enfáticos en que hay condiciones de llevar al Pleno la propuesta de la Junta de Coordinación Política, votarla y designar al Primer Fiscal Anticorrupción en la historia de la República”.

No olvidemos la importancia que tendrá el Fiscal, agregó, pues deberá sentar las bases de la Fiscalía Anticorrupción en los años por venir, sostuvo el senador del Grupo Parlamentario del PRI.

Con relación al Acuerdo emitido por la Procuraduría General de la República respecto a las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de dicha institución el 18 de julio de 2016, señaló que luego de un estudio comparativo entre el acuerdo y la Ley, “no hay discrepancia alguna, no hay disminución de facultades de quien será el titular de la Fiscalía Especializada en Hechos Relacionados con la Corrupción”.

Asimismo, informó que ya fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado 4 de abril, al cual no acudió el Fiscal Especializado porque no ha sido nombrado.

“Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción son perfectibles lo que no consideramos prudente es que tengamos que supeditar reformas a las leyes que tienen que ver con este sistema nacional al nombramiento del Fiscal Anticorrupción”, dijo.

La sociedad civil nos está exige la designación, añadió y pidió que las reformas que se tengan que hacer no se amarren a este nombramiento y que después se perfeccione la materia legislativa.

Subrayó que el Comité de Acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil ha coincidido con esta postura, e hizo un llamado a los senadores de todos los grupos parlamentarios para que “podamos coincidir en este propósito, que no se retrase más la designación del Fiscal”.