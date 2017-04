Paga Yunes 3 millones a prestanombres de Duarte

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares

pagará 3 millones de pesos a Claudia Patricia Grajales Romo, quien aparece como propietaria de un inmueble en Tlacotalpan atribuido al ex gobernador Javier Duarte, quien se encuentra detenido en Guatemala.

Yunes Linares dio a conocer el pasado domingo que había expropiado una propiedad de Javier Duarte en Tlacotalpan, la cual será entregada al Instituto Veracruzano de la Cultura para convertirla en un museo.

Sin embargo, el gobernador panista omitió informar que para lograr la expropiación su gobierno pagará 3 millones de pesos a quien aparece como legítima propietaria, Claudia Patricia Grajales Romo.

Según la Gaceta Oficial, “con el avalúo comercial emitido por la Dirección General de Catastro y Valuación adscrita a la Secretaría de Gobierno, el cual arrojó como cantidad a indemnizar a la parte afectada una cantidad de $ 2,966,261.20 (Dos millones novecientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.)”

El domingo al dar a conocer que firmó el decreto de la expropiación, Yunes Linares aseguró que la propiedad fue adquirida con dinero público a través de un prestanombres y, según él, no sabía cuál era el nombre de la propietaria.

Sin embargo, el día de ayer apareció el decreto en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 162, en donde se refieren los detalles de la expropiación.

En su conferencia, Yunes Linares presumió: “Es un acto más de justicia, tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier Duarte y su banda. Me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo”.

Sin embargo, la realidad es que está pagando el precio comercial del inmueble y no recuperando los bienes que supuestamente compró Duarte con dinero del Gobierno Estatal.

Finalmente, se detalla que el inmueble se encuentra gravado con derechos a un tercero, Siembras SA, hasta por la cantidad de 4 millones 848 mil pesos por la falta de pago de un crédito, por lo que no se descarta que en un futuro el tercero no reclame derechos sobre la propiedad.