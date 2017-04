Renuncia diputada de Morena a candidatura; analizan expulsión

Carlos Alvarado

Luego de reconocer “su error”, por haber recibido 500 mil pesos, la diputada local con licencia y ahora ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Eva Felicitas Cadena Sandoval, responsabilizó de “la trampa” a los partidos del gobierno.

Cadena explicó que fueron empresarios de Coatzacoalcos quienes la invitaron a reunirse para presentarle su apoyo, pero el dinero fue devuelto completo, porque comprendió “que no era lo correcto”.

Eva Cadena adelantó que declinará su candidatura, además reconoció que no es cercana a Andrés Manuel López Obrador y que el apoyo que recibió fue el que se brinda a todos los candidatos de Morena.

Lo anterior se desprende porque este lunes circula un video donde se muestra a Cadena Sandoval recibir medio millón de pesos en efectivo con la encomienda de entregárselos al aspirante presidencial de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita” para guardar los billetes.

AMLO no recibió el dinero: Rocío Nahle

La diputada federal Rocío Nahle dijo que ante el escándalo que enfrenta, a Eva Cadena Sandoval se le retirará la candidatura de Morena a la alcaldía de Las Choapas y será expulsada del partido, al tiempo de asegurar que Andrés Manuel López Obrador nunca recibió el medio millón de pesos.

En entrevista vía telefónica la legisladora federal afirmó: “Sin duda nuestro partido, inmediatamente por oficio nuestro órgano interno que es Honestidad y Justicia estará tomando cartas el día de hoy y muy probablemente a Eva no nada más de le quite la candidatura que es de facto, sino también se valore su permanencia en MORENA, eso lo decidirá el órgano interno del partido.”

Al respecto, la legisladora federal dijo que la diputada con licencia tendrá que asumir las consecuencias, porque cayó en una trampa.

Finalmente al preguntarle ¿Quién puso el cuatro?, respondió: “No sé, no me gusta acusar sin pruebas, yo creo que la misma Eva tendrá que responder esos cuestionamientos”.