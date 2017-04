Soy el técnico con más rating: Ferretti

Connect on Linked in

Ciudad de México

Ricardo Tuca Ferretti es uno de los entrenadores más exitosos en la actualidad del futbol mexicano. De fórmula infalible que le ha valido ganar cinco títulos de Liga, el brasileño sabe su sitio y cómo atender las críticas.

“Todos los que me critican se suben a un podio bastante padre. Dime un entrenador que te pueda dar más rating y fama que yo cuando me critican, dime alguien de los otros 17 entrenadores”, expresó Ferretti en conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, luego de la derrota 1-0 de su equipo en el clásico regio.

Asimismo, el estratega de los Tigres se dijo tranquilo por la molestia de algunos aficionados. Incluso, comparó el nivel de los comentarios negativos que ha recibido con los del polémico director técnico del América.

Eso sí, Tuca dejó ver el ánimo y la confianza para visitar al Pachuca por la final de vuelta de la Liga de Campeones de Concacaf, la cual empató 1-1 en el estadio Universitario, por la ida.

“Tenemos que buscar un gol para emparejar la serie y no recibir. No lo veo nada así del otro mundo, aquí empatamos y allá [en Pachuca] a buscar un gol, es todo, tan complicado no lo veo”. Tigres y Tuzos pelearán este miércoles, en el estadio Hidalgo la Concachampions y un lugar en la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA.