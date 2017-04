Dale Dale – Muy volátiles los escándalos de corrupción

Muy volátiles los escándalos de corrupción

A sólo diez días que por su detención en Guatemala, el caso de Javier Duarte entró en la fase de procesos judiciales, incluyendo extradición, calificado como el de mayor corrupción y robo de recursos del sistema político mexicano hasta ahora, pues se le señalan desvíos por más de 30 mil millones de pesos, Ya ha sido opacado por un asunto de 500 mil pesos, al cual en los últimos dos días todos los noticieros y conductores de medios electrónicos le han puesto toda su atención y el tiempo de sus programas. ¿Por qué?, si solo un minuto de publicidad de los principales noticieros de Televisa, por ejemplo, vale el doble o más del millón de pesos.

Pues porque el caso afecta al principal contendiente de oposición a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena, franco puntero para ganar la elección presidencial, así que todos los contrarios, del PAN-PRI-PRD, etc., y el conjunto de medios electrónicos concesionados no han querido desaprovechar la oportunidad de tirarle con todo.

No estamos en Dale a favor de la diputada veracruzana de Morena, que fue por una bolsita con los 500 mil pesos. Tampoco creemos que sea tan ingenua para no saber que estaba ante un acto de corrupción, pero hay una distancia abismal entre un caso y el otro, creemos también que se debe sancionar a Eva Cadena, así se llama la diputada.

Pero el asunto está muy lejos de implicar a AMLO, legal y moralmente, o de bajarlo a los niveles de los priistas, perredistas y panistas que reiteradamente han sido señalados de presuntos actos de corrupción y no se les intenta siquiera iniciar ningún procedimiento judicial. Nada más hay que recordar dónde y cómo viven los políticos de estos partidos, para que no perdamos de vista que la corrupción es para ellos una forma de vida.

Por supuesto que este escándalo pasará y es seguro que vendrán muchos otros, la política en México en la actualidad es un estercolero.

Indira, la mera, mera

La que manda y opera por todo el Gobierno del Estado, donde curiosamente en estos cinco meses que lleva no dejan que nadie sobresalga, sólo el gobernador o sus hijos, el caso especial es la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, quien no sólo es joven y de poca experiencia, tiene uno de los puestos más importantes del gobierno, también metió a sus primas en cargos de mediano nivel y su papá, de plano es el que manda y decide todo en la Comunicación Social del Estado, así de fuerte está la consentida del bienio, todos ya dicen que ¿por qué tanta preferencia por la incipiente política?, para que le den tanto poder.

¿Qué hiciste en vacaciones de Semana Santa?

Pero como acaban de pasar las vacaciones de Semana Santa, sería pertinente indagar cómo las disfrutaron los políticos, ya sea por curiosidad, pero más por morbo. Sería cruel comentar dónde la pasó el ex Duarte, ya sabemos, sin preguntar que la mitad bien, hasta el viernes santo, pero a partir del sábado de gloria se pasará largas vacaciones en Matamoros, así se llama el reclusorio de Guatemala donde está detenido, pero se ve que negoció que su familia si disfrutara una prolongación de las vacaciones en Europa.

Mientras otros anduvieron disfrutando la vida, ¿cual sufrir?, pero no los espiamos, ya que aparte de viajar, las publican y presumen en sus redes sociales que son gente de recurso$$$$, los ejemplos más claros son los del ex secretario de Turismo y ex secretario particular de Javier Duarte, Harry Grappa Guzmán, quien se fue con su familia a Nueva York posteando fotos en Facebook, muy lejos de Guatemala, hace seis años le cargaba las maletas a su ex jefe, ahora en desgracia, pero pues son otros tiempos.

Otro fue el delegado de Gobernación en nuestro estado, se fue a pasear también por la Quinta Avenida de la gran Manzana, por aquello que le encanta disfrutar de ricas viandas, en los reconocidos restaurantes del lugar más turístico de los Estados Unidos (además de caro) y hacer sus compras, con todo lo que se ahorra de viáticos en Xalapa donde no paga ni en defensa propia una comida, porque pregona la austeridad.

Como en el Titanic, se pelean por un salvavidas

Gina Domínguez, quien se hizo de una inmensa riqueza en los primeros cuatro años de Duarte, le tira con todo a su par y sucesor Alberto Silva, quien también se robó todo lo que pudo, cuando que todos, ambos incluidos, andan viendo cómo se salvan, porque temen que les alcance la avalancha de lodo que está arrastrando a todos los que huelan a Duarte. Pero eso sí, al que no madrean ni en medios es a Érick Lagos, que se ve que tiene pacto con los de enfrente para no le hagan nada. Así las cosas, quizás sea porque les ahorra dinero subsidiando a un colaborador de los Yunes y a su esposa o tal vez porque les ha contado algunos secretos de los duartistas, ya que de chismoso y espía destacó en los dos anteriores sexenios.