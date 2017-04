El América de La Volpe no juega a nada: Cuau

Ciudad de México

Nada debe y nada teme, Cuauhtémoc Blanco se dice en paz con el futbol, pese a su enemistad con el actual técnico del América, Ricardo La Volpe, quien no lo consideró para la convocatoria al Mundial 2006.

“Sí (perdoné a La Volpe) el futbol da muchas vueltas. No le deseo mal a nadie. Es la calentura que no la asimilas. También a (David Faitelson, periodista) le pedí disculpas y son cosas que pasan, me arrepiento de reclamar tanto”, comentó el ex futbolista en entrevista con TDN.

Sin embargo, el símbolo americanista dijo que el conjunto de Coapa al mando del “Bigotón” “no juega a nada, porque no importa si te meten tres goles, tú tienes que ir para adelante, siempre”, explicó.

Incluso, afirmó que si estuviera en sus manos, “sacaría a Ricardo Peláez” de la presidencia deportiva del América.

Incluso, el ex águila recordó el momento más complicado de su carrera futbolística, una lesión con la que partió a Europa y que mermó su rendimiento en 2000. Acusó una negligencia médica por parte de la Selección Mexicana.

“Es un burro el doctor [José Luis] Serrano, antes de irme a España me dice: ‘No tienes nada’ después de mi lesión de rodilla, me fui feliz, pero cuando llego a España me tomo radiografías y resulta que está roto el ligamento cruzado, hasta lloré del coraje”, denunció.