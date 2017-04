Ex oficiales de Tránsito denunciarán a SSP por despido bajo amenazas

VERACRUZ

Ex oficiales de la delegación de Tránsito del Estado en la ciudad de Veracruz dieron a conocer que interpondrán una denuncia en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el despido bajo amenazas de que fueron objeto por supuestamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

Además, los 10 ex oficiales recurrirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja, ya que se les obligó a firmar su renuncia encañonados por armas de fuego y golpes.

Francisco Esparza Mejía, con 28 años de servicio, comentó que personal de Asuntos Internos de la SSP traía la consigna de presentarlos ante la Fiscalía General del Estado en el caso de que no firmasen su renuncia sin derecho a prestaciones.

Esparza Mejía comentó que el personal de Asuntos Internos de la SSP los amenazaron de que tenían ubicado el domicilio de sus familias e identificados a sus integrantes, por lo que se vieron obligados a firmar su renuncia.

“Ayer llegó personal de Asuntos Internos a amedrentarnos que tenían unos evidencias donde nosotros supuestamente estamos involucrados con el crimen organizado y que si no renunciábamos nos iban a llevar a la Fiscalía para seguir un proceso y de ahí tendríamos que cumplir una condena varios años de prisión y que tenían domicilios de las familias e identificados y que para que no hubiese ese tipo de problemas firmamos hasta con la metralleta en la cabeza”, subrayó.

El entrevistado explicó que uno de sus compañeros compartió un audio en un grupo de whatsapp de la delegación de Tránsito del Estado sobre un presunto integrante del crimen organizado, de lo cual se agarró la SSP para exigirles su renuncia.

El ex oficial de la delegación de Tránsito del Estado precisó que cesarán en las demandas en contra de la SSP en el caso de que se les liquide conforme a la ley, ya que los despedidos contaban con casi tres décadas de servicio. Francisco Esparza responsabilizó a personal de la SSP en el caso de que les suceda algo en su integridad física.

Algunos elementos de tránsito son informantes del crimen organizado: Yunes

Algunos agentes de Tránsito se vincularon con la delincuencia organizada para servirles como “informantes”, por lo que el Gobierno del Estado lleva a cabo investigaciones y serán despedidos.

No obstante cabe destacar que un grupo de estos elementos obedecieron a los malhechores porque fueron amenazados, así como sus familias, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En conferencia de prensa celebrada en palacio de gobierno, Yunes Linares expresó que no podía ofrecer mayor información sobre que carteles del narcotráfico se coludieron con estos servidores públicos por la secrecía que deben guardar las investigaciones.